ЗСУ розбили колону військової техніки РФ на Новопавлівському напрямку — відео

ЗСУ вщент розбили колону техніки армії РФ

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

Ворог пробував скористатися поганою погодою та пустив у прорив три бойові машини піхоти із особовим складом та групу мотоциклів.

Застати захисників зненацька не вдалося. Колону техніки зупинили й випалили, а з піхотою розібралися згодом, — поінформували в ЗСУ. Поширити

До слова, за добу на Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили вісім ворожих штурмів у районах Костянтинополя та Розлива.