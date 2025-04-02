ЗСУ розбили колону військової техніки РФ на Новопавлівському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розбили колону військової техніки РФ на Новопавлівському напрямку — відео

Сухопутні війська ЗС України
втрати

На Новопавлівському напрямку українські оборонці розбили колону військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Українські оборонці розбили колону військової техніки російських загарбників на Новопавлівському напрямку.
  • За добу на Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили вісім ворожих штурмів у районах Костянтинополя та Розлива.
  • Ворог пробував скористатися поганою погодою та пустив у прорив три бойові машини піхоти із особовим складом та групу мотоциклів.

ЗСУ вщент розбили колону техніки армії РФ

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

Ворог пробував скористатися поганою погодою та пустив у прорив три бойові машини піхоти із особовим складом та групу мотоциклів.

Застати захисників зненацька не вдалося. Колону техніки зупинили й випалили, а з піхотою розібралися згодом, — поінформували в ЗСУ.

До слова, за добу на Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили вісім ворожих штурмів у районах Костянтинополя та Розлива.

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