ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов и 31 артсистему РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов и 31 артсистему РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Украинские защитники ликвидировали в сутки еще 1350 российских захватчиков. Следовательно, общие потери страны-агрессора в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.

Главные тезисы

  • Украинские защитники уничтожили более 1300 российских захватчиков и 31 артиллерийскую систему РФ за сутки.
  • Общие потери страны-агрессора в личном составе в ходе войны уже превысили 925 тысяч военных.
  • Данные от Генерального штаба ВСУ свидетельствуют о значительном расписании военно-технического потенциала российских оккупантов
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Актуальные потери оккупантов РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Актуальные потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 925 020 (+1350) человек ликвидировано;

  • танков — 10 567 (+13) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 997 (+25) ед;

  • артиллерийских систем — 25 817 (+31) ед;

  • РСЗО — 1356 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 1124 ед.;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 874 (+28) ед;

  • крылатых ракет — 3 145 (+15) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 43 120 (+70) ед;

  • специальной техники — 3 790 (+1) ед.

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