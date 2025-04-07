ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов и 31 артсистему РФ в течение суток

Украинские защитники ликвидировали в сутки еще 1350 российских захватчиков. Следовательно, общие потери страны-агрессора в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.
Главные тезисы
- Украинские защитники уничтожили более 1300 российских захватчиков и 31 артиллерийскую систему РФ за сутки.
- Общие потери страны-агрессора в личном составе в ходе войны уже превысили 925 тысяч военных.
- Данные от Генерального штаба ВСУ свидетельствуют о значительном расписании военно-технического потенциала российских оккупантов
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Актуальные потери оккупантов РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 925 020 (+1350) человек ликвидировано;
танков — 10 567 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 21 997 (+25) ед;
артиллерийских систем — 25 817 (+31) ед;
РСЗО — 1356 (+2) ед.;
средств ПВО — 1124 ед.;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 335 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 874 (+28) ед;
крылатых ракет — 3 145 (+15) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 43 120 (+70) ед;
специальной техники — 3 790 (+1) ед.
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