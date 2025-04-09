ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 09.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, применив 105 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1068 дронов-камикадзе и совершили почти 5000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении на протяжении дня наши войска отражали четыре атаки противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголовки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении украинские защитники отразили два штурма в районе Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодец и в направлениях Грековки и Новомихайловки. До сих пор продолжаются 11 боеприкосновений.

Шесть штурмовых действий врага в направлении Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения вблизи Временного Яра, из которых одно продолжается до сих пор.