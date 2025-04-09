ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 111 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Успешная оборона Вооруженных сил Украины на Покровском направлении: ликвидация более 120 оккупантов РФ.
- Решительное противодействие украинских войск раскрывает эффективность огневого поражения и истощение врага по всей линии фронта.
- Актуальная ситуация на фронте 9 апреля: украинские защитники продолжают успешно отражать попытки российских оккупантов на Покровском направлении.
Актуальная ситуация на фронте 9 апреля
Оперативная информация по состоянию на 22.00 09.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, применив 105 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1068 дронов-камикадзе и совершили почти 5000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении на протяжении дня наши войска отражали четыре атаки противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголовки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении украинские защитники отразили два штурма в районе Загрызового и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодец и в направлениях Грековки и Новомихайловки. До сих пор продолжаются 11 боеприкосновений.
Шесть штурмовых действий врага в направлении Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.
На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения вблизи Временного Яра, из которых одно продолжается до сих пор.
На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 26 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Калиново, Шевченко, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лисовка, Котлино, Котляровка и Богдановка. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 232 кафира, 128 из них — безвозвратно. Также уничтожены один танк, шесть боевых машин пехоты, одна БРМ, девять автомобилей, четыре мотоцикла, два терминала спутниковой связи, две пушки, также повреждена одна пушка, два мотоцикла и одна боевая машина пехоты оккупантов.
На Новопавловском направлении враг три раза атаковал вблизи Константинополя и в направлении н.п. Богатырь. Две атаки уже отбиты.
На Гуляйпольском направлении противник совершил пять атак в районе Новоселки и в направлении Шевченко. Гуляйполе российские оккупанты атаковали КАБами и НАРами.
На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть вражеских штурмов в районе Степного, Малых Щербаков, Лобкового и Щербаков.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 46 авиационных ударов с применением 74 управляемых бомб, а также осуществил 351 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-