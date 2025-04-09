Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 54 боестолкновения

Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.04.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал неподалеку от Торецка и Щербиновки. В настоящее время все боестолкновения завершены.

На Северском направлении украинские защитники отразили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белогоровки и Верхнекаменского, еще одна атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз вблизи населенных пунктов Сергеевка, Новое, Колодец и в направлениях Грековки и Новомихайловки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении враг совершил одно штурмовое действие недалеко от Загрызового.

На Харьковском направлении противник производит одно наступательное действие в районе Волчанска. В настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Шевченко, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка и Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили девять атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг однажды атаковал в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник совершил пять атак в районе Новоселки и в направлении Шевченко, две атаки продолжаются. Кроме того, враг нанес авиационный удар по Гуляйполю неуправляемыми ракетами.

На Ореховском направлении наши защитники отражали четыре вражеских штурма в районе Степного и Щербаков, два боестолкновения еще продолжаются.