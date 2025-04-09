Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 54 боестолкновения
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 54 боестолкновения

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 54 боестолкновения между ВСУ и армией РФ.
  • Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.
  • Украинские защитники отразили попытки оккупантов продвинуться в разных направлениях, продолжая бороться на фронте.

Актуальная ситуация на фронте 9 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.04.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

  • На Харьковском направлении противник производит одно наступательное действие в районе Волчанска. В настоящее время идет бой.

  • На Купянском направлении враг совершил одно штурмовое действие недалеко от Загрызового.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз вблизи населенных пунктов Сергеевка, Новое, Колодец и в направлениях Грековки и Новомихайловки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

  • На Северском направлении украинские защитники отразили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белогоровки и Верхнекаменского, еще одна атака продолжается до сих пор.

  • На Торецком направлении противник шесть раз атаковал неподалеку от Торецка и Щербиновки. В настоящее время все боестолкновения завершены.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Шевченко, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка и Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили девять атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • Сегодня на Новопавловском направлении враг однажды атаковал в районе Константинополя.

  • На Гуляйпольском направлении противник совершил пять атак в районе Новоселки и в направлении Шевченко, две атаки продолжаются. Кроме того, враг нанес авиационный удар по Гуляйполю неуправляемыми ракетами.

  • На Ореховском направлении наши защитники отражали четыре вражеских штурма в районе Степного и Щербаков, два боестолкновения еще продолжаются.

  • В Курской области украинские защитники отбили шесть атак россиян, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес 33 авиационных удара, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 58 управляемых авиационных бомб и совершил 154 артиллерийских обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

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