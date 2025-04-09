Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 54 боєзіткнення

Оперативна інформація станом на 16.00 09.04.2025 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував неподалік Торецька та Щербинівки. На даний час всі боєзіткнення завершені.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білогорівки та Верхньокам’янського, ще одна атака триває дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 10 разів поблизу населених пунктів Сергіївка, Нове, Колодязі та в напрямках Греківки і Новомихайлівки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка та Богданівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, три боєзіткнення досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог один раз атакував в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив п’ять атак у районі Новосілки та в напрямку Шевченко, дві атаки ще тривають. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по Гуляйполю некерованими ракетами.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбивали чотири ворожі штурми в районі Степового та Щербаків, два боєзіткнення ще тривають.