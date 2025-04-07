Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 07.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні один раз штурмував позиції наших захисників неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів — поблизу Надії та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба та Нового. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники наразі відбивають одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Курдюмівки. Два боєзіткнення поблизу Часового Яру наші оборонці успішно зупинили.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував неподалік Дачного, Щербинівки та Торецька. Одне боєзіткнення триває досі.