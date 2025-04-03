Між ЗСУ та армією РФ відбулося 62 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 03.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших військ в районах Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один штурм противника в бік Предтечиного.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районі Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки і Виїмки.

Ворог п’ять разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку, поблизу населених пунктів Греківка, Нове, та в бік Новомихайлівки, Зеленої Долини, на даний час продовжуються два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив дві безуспішних спроби просунутися до наших укріплень в районі Загризового.

На Харківському напрямку з початку доби противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Кам’янки.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять два рази сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбивали ворожі атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки і Олександрополя. Дотепер триває 10 з цих боєзіткнень. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, бої тривають.

Загарбники чотири рази намагалися прорватися в районах Розливу та Костянтинополя на Новопавлівському напрямку, бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Новополю, активних наступальних дій не проводив.

Тривають бої в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське на Оріхівському напрямку, загалом за сьогодні ворог шість разів йшов вперед на позиції наших військ.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався просунутись до позицій наших захисників.