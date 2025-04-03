Между ВСУ и армией РФ произошло 62 боевых столкновения с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 62 боевых столкновения с начала суток

Генштаб ВСУ
танк
Read in English
Читати українською

С начала суток на фронте произошло 62 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском и Торецком направлениях.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 62 боевых столкновения между Вооруженными Силами Украины и армией Российской Федерации.
  • Украинские защитники успешно отбивают атаки противника и держат рубежи, мешая оккупантам реализовать их планы.
  • Бои продолжаются на различных направлениях, с особой активностью врага на Покровском и Торецком направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 3 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Харьковском направлении с начала суток противник однажды атаковал позиции наших защитников в районе Каменки.

  • На Купянском направлении враг с начала суток предпринял две безуспешные попытки продвинуться к нашим укреплениям в районе Загрызового.

  • Враг пять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении, вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, и в сторону Новомихайловки, Зеленой Долины, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили пять штурмовых действий вражеских войск в районе Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки.

  • На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили один штурм противника в сторону Предтечиного.

  • В Торецком направлении враг 13 раз атаковал позиции наших войск в районах Дачного, Дружбы, Делиевки, Торецка и Леонидовки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

  • Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать два раза сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Украинские воины отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки и Александрополя. До сих пор длится 10 из этих боеприкосновений. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, бои продолжаются.

  • Захватчики четырежды пытались прорваться в районах Разлива и Константинополя на Новопавловском направлении, бои продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Новополю, активных наступательных действий не проводил.

  • Продолжаются бои в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское на Ореховском направлении, в целом за сегодняшний день враг шесть раз шел вперед на позиции наших войск.

  • На Приднепровском направлении враг однажды безуспешно пытался продвинуться к позициям наших защитников.

  • На Курщине украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов с применением восьми управляемых бомб.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Обострение ситуации на фронте — произошло почти 160 боестолкновений между ВСУ и армией РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло более 140 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло более 130 боевых столкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?