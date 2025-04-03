Между ВСУ и армией РФ произошло 62 боевых столкновения с начала суток

С начала суток на фронте произошло 62 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском и Торецком направлениях.
Главные тезисы
- На фронте произошло 62 боевых столкновения между Вооруженными Силами Украины и армией Российской Федерации.
- Украинские защитники успешно отбивают атаки противника и держат рубежи, мешая оккупантам реализовать их планы.
- Бои продолжаются на различных направлениях, с особой активностью врага на Покровском и Торецком направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 3 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении с начала суток противник однажды атаковал позиции наших защитников в районе Каменки.
На Купянском направлении враг с начала суток предпринял две безуспешные попытки продвинуться к нашим укреплениям в районе Загрызового.
Враг пять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении, вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, и в сторону Новомихайловки, Зеленой Долины, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.
На Северском направлении Силы обороны отразили пять штурмовых действий вражеских войск в районе Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили один штурм противника в сторону Предтечиного.
В Торецком направлении враг 13 раз атаковал позиции наших войск в районах Дачного, Дружбы, Делиевки, Торецка и Леонидовки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать два раза сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Украинские воины отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки и Александрополя. До сих пор длится 10 из этих боеприкосновений. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, бои продолжаются.
Захватчики четырежды пытались прорваться в районах Разлива и Константинополя на Новопавловском направлении, бои продолжаются.
На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Новополю, активных наступательных действий не проводил.
Продолжаются бои в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское на Ореховском направлении, в целом за сегодняшний день враг шесть раз шел вперед на позиции наших войск.
На Приднепровском направлении враг однажды безуспешно пытался продвинуться к позициям наших защитников.
На Курщине украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов с применением восьми управляемых бомб.
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