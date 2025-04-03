Между ВСУ и армией РФ произошло 62 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении с начала суток противник однажды атаковал позиции наших защитников в районе Каменки.

На Купянском направлении враг с начала суток предпринял две безуспешные попытки продвинуться к нашим укреплениям в районе Загрызового.

Враг пять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении, вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, и в сторону Новомихайловки, Зеленой Долины, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отразили пять штурмовых действий вражеских войск в районе Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили один штурм противника в сторону Предтечиного.