Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Купянском направлении враг сегодня один раз штурмовал позиции наших защитников недалеко от Загрызового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз — вблизи Надежды и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба и Нового. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Курдюмовки. Два боестолкновения близ Временного Яра наши защитники успешно остановили.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку от Дачного, Щербиновки и Торецкого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.