Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Всего с начала суток 7 апреля произошло 77 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Всего с начала суток 7 апреля произошло 77 боевых столкновений между ВСУ и российской армией.
- Подробный отчет об активности вражеских сил на разных направлениях и успешной обороне украинских защитников предоставлен Генеральным штабом ВСУ.
- На различных направлениях противник предпринимал попытки продвинуться вперед, однако силы обороны украинских защитников сдержали натиск и отразили множество атак.
Актуальная ситуация на фронте 7 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Купянском направлении враг сегодня один раз штурмовал позиции наших защитников недалеко от Загрызового.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз — вблизи Надежды и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба и Нового. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Курдюмовки. Два боестолкновения близ Временного Яра наши защитники успешно остановили.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку от Дачного, Щербиновки и Торецкого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 25 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отразили пять вражеских атак вблизи Константинополя и Скудного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудары по Воскресенке, Зеленому Полю, Новополю, Малиновке и Гуляйполю.
Наши войска остановили три вражеских штурма на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Малые Щербаки.
На Харьковском, Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники отразили шесть атак россиян, еще три столкновения до сих пор продолжаются. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам три управляемых авиационных бомбы и совершил 162 артиллерийских обстрела.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-