Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Всего с начала суток 7 апреля произошло 77 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Всего с начала суток 7 апреля произошло 77 боевых столкновений между ВСУ и российской армией.
  • Подробный отчет об активности вражеских сил на разных направлениях и успешной обороне украинских защитников предоставлен Генеральным штабом ВСУ.
  • На различных направлениях противник предпринимал попытки продвинуться вперед, однако силы обороны украинских защитников сдержали натиск и отразили множество атак.

Актуальная ситуация на фронте 7 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Купянском направлении враг сегодня один раз штурмовал позиции наших защитников недалеко от Загрызового.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз — вблизи Надежды и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба и Нового. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

  • На Краматорском направлении украинские защитники отражают одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Курдюмовки. Два боестолкновения близ Временного Яра наши защитники успешно остановили.

  • На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку от Дачного, Щербиновки и Торецкого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 25 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

  • Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отразили пять вражеских атак вблизи Константинополя и Скудного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудары по Воскресенке, Зеленому Полю, Новополю, Малиновке и Гуляйполю.

  • Наши войска остановили три вражеских штурма на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Малые Щербаки.

  • На Харьковском, Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

  • В Курской области украинские защитники отразили шесть атак россиян, еще три столкновения до сих пор продолжаются. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам три управляемых авиационных бомбы и совершил 162 артиллерийских обстрела.

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