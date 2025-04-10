Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 85 боестолкновений
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 85 боестолкновений

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 85 боестолкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские защитники успешно отразили 85 вражеских атак на разных направлениях фронта.
  • Российские войска пытались продвигаться в различных направлениях, однако украинские защитники успешно держат оборону.

Актуальная ситуация на фронте 10 апреля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Харьковском направлении Силы обороны отразили два вражеских штурма близ Волчанска.

  • На Купянском направлении враг в течение дня четырежды пытался продвинуться к нашим позициям в направлении Песчаного и в районе Загрызового. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • Агрессор увеличил количество атак до восьми на Лиманском направлении , атаковал вблизи населенных пунктов Новое, Ямполевка и в сторону Дроновки, Грековки, Ольговки, Котляровки, Новомихайловки, четыре боя еще продолжаются.

  • На Северском направлении противник совершил сегодня уже четыре атаки, три из которых украинские воины уже отбили. Подразделения окупантов пытаются продвинуться в сторону Григоровки и в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

  • На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки врага, противник проводил наступательные действия вблизи Белой Горы и Курдюмовки.

  • На Торецком направлении враг 16 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

  • На Покровском направлении враг 27 раз начинал столкновение разной интенсивности в сторону Александрополя, Сергеевки, Котляровки и вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Преображенка, Андреевка, Богдановка. Наши защитники отбили 22 вражеских атаки.

  • На Новопавловском направлении украинские защитники отбили две атаки противника вблизи населенного пункта Константинополь и в направлении Богатыря, одна атака продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении, в районе Привольного, в настоящее время завершились три боевых столкновения. В то же время авиаудары неуправляемыми ракетами подверглись населенным пунктам Новодаровка и Гуляйполе.

  • На Приднепровском направлении враг провел две тщетные попытки продвинуться к позициям наших защитников.

  • На Курщине украинские защитники отразили шесть атак захватчиков. Кроме того, враг совершил 23 авиационных удара, сбросив 34 управляемых авиационных бомбы, а также нанес 207 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

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