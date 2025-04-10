Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 85 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Харьковском направлении Силы обороны отразили два вражеских штурма близ Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня четырежды пытался продвинуться к нашим позициям в направлении Песчаного и в районе Загрызового. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Агрессор увеличил количество атак до восьми на Лиманском направлении , атаковал вблизи населенных пунктов Новое, Ямполевка и в сторону Дроновки, Грековки, Ольговки, Котляровки, Новомихайловки, четыре боя еще продолжаются.

На Северском направлении противник совершил сегодня уже четыре атаки, три из которых украинские воины уже отбили. Подразделения окупантов пытаются продвинуться в сторону Григоровки и в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки врага, противник проводил наступательные действия вблизи Белой Горы и Курдюмовки.