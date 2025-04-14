Війна Росії проти України. Розвідка Британії назвала актуальні втрати армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна Росії проти України. Розвідка Британії назвала актуальні втрати армії РФ

Ministry of Defence
втрати
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З початку 2025 року російська окупаційна армія, ймовірно, втратила 138 тис осіб (убитими і пораненими) у війни проти України.

Головні тези:

  • З початку 2025 року російська окупаційна армія втратила 138 тис осіб у війні проти України.
  • Зазначається, що російська армія понесла понад 920 тис загиблих та поранених з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Середня кількість російських втрат становила приблизно 1300 людей на день у березні 2025 року.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, вже втратила понад 920 тис окупантів (убитими та пораненими). Станом на середину квітня з початку 2025 року ворог втратив 138 тис осіб.

Посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ, розвідка Британії пише, що у березні 2025 року середня кількість російських втрат становила приблизно 1300 людей на день.

Цей показник зріс з 1250 у лютому 2025 року, але залишається нижчим за дуже високий щоденний показник у майже 1600 наприкінці 2024 року.

У розвідці припускають, що російські війська, ймовірно, намагаються відновити динаміку на лінії фронту після періоду зменшення кількості обстрілів у перші місяці року.

Попри відносно статичну лінію фронту, кількість російських втрат у 2025 році залишається значно вищою, ніж навесні 2024 року, коли щоденна кількість жертв серед російських військовослужбовців стабільно не перевищувала тисячу осіб.

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