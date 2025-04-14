Війна Росії проти України. Розвідка Британії назвала актуальні втрати армії РФ

З початку 2025 року російська окупаційна армія, ймовірно, втратила 138 тис осіб (убитими і пораненими) у війни проти України.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, вже втратила понад 920 тис окупантів (убитими та пораненими). Станом на середину квітня з початку 2025 року ворог втратив 138 тис осіб. Поширити

Посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ, розвідка Британії пише, що у березні 2025 року середня кількість російських втрат становила приблизно 1300 людей на день.

Цей показник зріс з 1250 у лютому 2025 року, але залишається нижчим за дуже високий щоденний показник у майже 1600 наприкінці 2024 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 April 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9b8aIJ6350#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/w5vB4uXR71 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 14, 2025

У розвідці припускають, що російські війська, ймовірно, намагаються відновити динаміку на лінії фронту після періоду зменшення кількості обстрілів у перші місяці року.