Війна Росії проти України. Розвідка Британії назвала актуальні втрати армії РФ

З початку 2025 року російська окупаційна армія, ймовірно, втратила 138 тис осіб (убитими і пораненими) у війни проти України.
Головні тези:
- З початку 2025 року російська окупаційна армія втратила 138 тис осіб у війні проти України.
- Зазначається, що російська армія понесла понад 920 тис загиблих та поранених з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- Середня кількість російських втрат становила приблизно 1300 людей на день у березні 2025 року.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ, розвідка Британії пише, що у березні 2025 року середня кількість російських втрат становила приблизно 1300 людей на день.
Цей показник зріс з 1250 у лютому 2025 року, але залишається нижчим за дуже високий щоденний показник у майже 1600 наприкінці 2024 року.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 April 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 14, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9b8aIJ6350#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/w5vB4uXR71
У розвідці припускають, що російські війська, ймовірно, намагаються відновити динаміку на лінії фронту після періоду зменшення кількості обстрілів у перші місяці року.
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