ЗМІ розкрили колосальні масштаби допомоги КНДР для Росії

У межах нового розслідування Reuters та Британського аналітичного центру стало відомо, що за останні півтора року режим диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина передав Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які росіяни активно використовують у війні проти України.

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Як вдалося дізнатися журналістам, постачання відбуваються масово й системно.

Що важливо розуміти, йдеться не лише про морські, а й про залізничні маршрути.

У межах нового розслідування були підтверджені 64 рейси до північнокорейського порту "Раджин", здійснені з вересня 2023 року по березень 2025 року чотирма контейнеровозами під російським прапором — Angara, Maria, Maia-1 і Lady R — до російських портів "Східний" і "Дунай".

Журналісти та аналітики зафіксували постачання майже 16 тисяч контейнерів із північнокорейськими снарядами та іншими боєприпасами.

Саме їх залізницею транспортували на склади поблизу українського кордону.

Що важливо розуміти, підтвердити факт наявності боєприпасів всередині кожного транспортного контейнера неможливо.

Попри це, аналітики вирішили визначити так званий "консервативний діапазон" — йдеться про від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів.

Інфографіка: Reuters

Не можна також ігнорувати той факт, що КНДР активно постачає Росії РСЗВ, самохідні артилерійські установки та балістичні ракети.