КНДР заработала почти 20 млрд долл на поставках вооружения России

Северная Корея заработала примерно 20 млрд долл. на военной поддержке России. Об этом говорится в отчете южнокорейского аналитического центра KIDA.

КНДР заработала 20 млрд долл на военной поддержке России

В отчете, опубликованном в начале этого месяца, Корейский институт оборонного анализа (KIDA), финансируемый правительством Южной Кореи, оценил, что Северная Корея извлекла наибольшую выгоду от отправки боеприпасов и поставок, оценив ее доходы примерно в 19,2 млрд дол.

Согласно отчету, Пхеньян также заработал еще 630 миллионов долларов от передачи технологий и 280 миллионов долларов от вклада рабочей силы.

В KIDA подсчитали, что Северная Корея поставила России около 21 тыс. контейнеров с оружием и боеприпасами по морю, включая 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты Bulsae-4, баллистические ракеты малой дальности KN-23 и РПГ.

При этом аналитики ссылались на спутниковые и разведывательные изображения. Отмечается, что дополнительные поставки могли производиться наземным и воздушным транспортом. Поделиться

Оценка доходов от развертывания войск КНДР основывается на сообщениях, что российские власти выплачивают 11 тыс. северокорейским солдатам, которые были направлены в Россию, месячную зарплату в размере около 2 000 долларов вместе с одноразовой премией.

Отмечается, что Пхеньян, как полагают, удерживает часть этих платежей перед тем, как передать сдачу своим войскам.

Согласно KIDA, вместо получения прямых денежных выплат значительная часть компенсации за поддержку Северной Кореи, вероятно, выплачивается из-за бартерных соглашений или обменов в натуральной форме.

Ожидается, что приоритетом для Пхеньяна станет получение от России передовых военных технологий и стратегического вооружения. К ним относится потенциальная передача знаний или компонентов для атомных подлодок и современных истребителей.

KIDA также отмечает другие признаки недавней технологической помощи со стороны России, поскольку в прошлом месяце Северная Корея продемонстрировала новые системы вооружения, включая боеприпасы с искусственным интеллектом, бортовой самолет раннего предупреждения и управления и новый разведывательный дрон.