КНДР пугает мир использованием крылатых ракет с ядерными боеголовками

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ин лично проконтролировал испытательный запуск стратегических крылатых ракет на этой неделе и отдал приказ о полной готовности к использованию ядерного потенциала.

КНДР пугает мир ядерным оружием

Очередное испытание было призвано предупредить «врагов, серьезно нарушающих среду безопасности (КНДР — ред.) и способствующих эскалации конфронтации», а также продемонстрировать «готовность различных средств ядерных операций», написало местное агентство KCNA.

То, что гарантируется мощной ударной силой, является наиболее совершенным потенциалом сдерживания и обороны. Это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР — постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность с помощью надежного ядерного щита путем повышения боевой готовности ядерных сил и полной готовности к их применению, — цитирует заявление Кима медиа.

КНДР испытывает ракеты

Тестовый запуск ракеты состоялся 26 февраля над морем у западного побережья Корейского полуострова. Южнокорейские военные заявили 28 февраля, что фиксировали признаки подготовки КНДР к ракетному запуску и отслеживали несколько крылатых ракет.

Северная Корея годами занимается разработкой стратегических крылатых ракет, предназначенных для доставки ядерных боеголовок. Совет Безопасности ООН запретил КНДР разрабатывать ядерное оружие и ввел ряд санкций за нарушение. Поделиться

Сообщение о ракетных испытаниях появилось на той же неделе, когда Ким посетил ряд военных школ, призывая к важности идеологической и тактической подготовки молодых офицеров.

Ким конкретно не назвал ни одной страны, когда говорил о предупреждениях для «врагов», но, как пишут журналисты, похоже, продолжил жесткую риторику против США и Южной Кореи, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о желании возобновить переговоры с КНДР.

Трамп, во время своего первого срока в Белом доме, провел беспрецедентные встречи с Кимом, хотя эти переговоры не привели к денуклеаризации Северной Кореи.