КНДР лякає світ використанням крилатих ракет з ядерними боєголовками

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин особисто проконтролював випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет цього тижня та віддав наказ про повну готовність до використання ядерного потенціалу.

КНДР лякає світ ядерною зброєю

Чергове випробування було покликане попередити «ворогів, які серйозно порушують середовище безпеки (КНДР — ред.) і сприяють ескалації конфронтації», а також продемонструвати «готовність різних засобів ядерних операцій», написала місцева агенція KCNA.

Те, що гарантується потужною ударною силою, є найдосконалішим потенціалом стримування й оборони. Це відповідальна місія і обов'язок ядерних збройних сил КНДР — постійно захищати національний суверенітет і безпеку за допомогою надійного ядерного щита шляхом підвищення бойової готовності ядерних сил і повної готовності до їх застосування, — цитує заяву Кіма медіа.

КНДР випробовує ракети

Тестовий запуск ракети відбувся 26 лютого над морем біля західного узбережжя Корейського півострова. Південнокорейські військові заявили 28 лютого, що фіксували ознаки підготовки КНДР до ракетного запуску та відстежували кілька крилатих ракет.

Північна Корея роками займається розробкою стратегічних крилатих ракет, призначених для доставки ядерних боєголовок. Рада Безпеки ООН заборонила КНДР розробляти ядерну зброю та запровадила низку санкцій за порушення. Поширити

Повідомлення про ракетні випробування з'явилося на тому ж тижні, коли Кім відвідав низку військових шкіл, закликаючи до важливості ідеологічної й тактичної підготовки молодих офіцерів.

Кім конкретно не назвав жодної країни, коли говорив про попередження для «ворогів», але, як пишуть журналісти, схоже, продовжив жорстку риторику проти США і Південної Кореї, попри заяви американського президента Дональда Трампа щодо бажання відновити переговори з КНДР.

Трамп, під час свого першого терміну в Білому домі провів безпрецедентні зустрічі з Кімом, хоча ці переговори не призвели до денуклеаризації Північної Кореї.