КНДР надішле ще більше військ та зброї для армії РФ

Згідно з даними розвідки Південної Кореї, режим Кім Чен Ина передав Росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії. Окрім того, незабаром Пхеньян також надішле додаткові війська та зброю, які будуть використані Кремлем у загарбницькій війні проти України.
Головні тези:
- Згідно з аналізом американських аналітиків, нові угрупування солдатів КНДР можуть зазнати ще більших втрат у Курській області.
- Підтягнення військ КНДР на Курщину супроводжується новими штурмами на фронті.
Росія продовжує отримувати солдатів та зброю від КНДР
Що важливо розуміти, нова оцінка була представлена після того, як раніше розвідувальне агентство Південної Кореї підрахувало, що офіційний Пхеньян надав армії РФ близько 11 000 своїх солдат.
Нещодавно пані посол США при НАТО Джуліан Сміт офіційно підтвердила, що КНДР передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.
Згідно з даними американських аналітиків, нові угрупування солдатів КНДР, які прибудуть у Курську область, зазнаватимуть втрат, які можуть сягнути від 30 до 45 тисяч убитими і пораненими щомісяця.
7 лютого український лідер Володимир Зеленський повідомив, що армія РФ знову підтягнула солдатів КНДР на Курщину, відбулися нові штурми на цій ділянці фронту.
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