Завершення війни. Трамп розпочав процес тестування
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Завершення війни. Трамп розпочав процес тестування

Трамп
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Джерело:  LRT

На переконання шефа литовської дипломатії Кястутіса Будріса, американський лідер Дональд Трамп не зацікавлений у тому, щоб усі на міжнародній арені знали, яким чином він завершить війну Росії проти України. Президент США має свої козирі і не буде їх передчасно розкривати. 

Головні тези:

  • 70% інформації про мирний план американського лідера не відповідають дійсності.
  • Є сигнали, що вказують на можливе розширення санкцій проти РФ та надання безпрецедентної військової підтримки Україні.

Команда Трампа наразі тестує ідеї

Згідно з даними Будріса, близько 70% інформації про зміст мирного плану президента США не відповідають дійсності.

Дипломат також наголосив, що зараз триває тестування, тобто спроби Білого дому перевірити ту чи іншу ідею, впускаючи її у публічний простір.

За словами глави МЗС Литви, він та його команда нещодавно обговорювали з американцями членство України в НАТО.

Не тільки тому, що це найпростіший, найпряміший шлях до убезпечення України, але й тому, що, відкидаючи саму ідею, ви послаблюєте будь-які переговорні позиції.

Кястутіс Будріс попередив, що команда Дональда Трампа ніколи вийде з планом і не скаже: "Ось, прочитайте план, і тепер ми йдемо на переговори з цим планом".

За словами дипломата, вкрай важливо тримати карти в рукаві, і Білий дім знає про це.

Є певні сигнали, що пакет санкцій може бути значно розширений і що військова підтримка України може бути безпрецедентною, якщо не буде досягнута угода, і ці сигнали реальні, — додав він.

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