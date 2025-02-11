Завершення війни. Трамп розпочав процес тестування

На переконання шефа литовської дипломатії Кястутіса Будріса, американський лідер Дональд Трамп не зацікавлений у тому, щоб усі на міжнародній арені знали, яким чином він завершить війну Росії проти України. Президент США має свої козирі і не буде їх передчасно розкривати.

Команда Трампа наразі тестує ідеї

Згідно з даними Будріса, близько 70% інформації про зміст мирного плану президента США не відповідають дійсності.

Дипломат також наголосив, що зараз триває тестування, тобто спроби Білого дому перевірити ту чи іншу ідею, впускаючи її у публічний простір.

За словами глави МЗС Литви, він та його команда нещодавно обговорювали з американцями членство України в НАТО.

Не тільки тому, що це найпростіший, найпряміший шлях до убезпечення України, але й тому, що, відкидаючи саму ідею, ви послаблюєте будь-які переговорні позиції. Поширити

Кястутіс Будріс попередив, що команда Дональда Трампа ніколи вийде з планом і не скаже: "Ось, прочитайте план, і тепер ми йдемо на переговори з цим планом".

За словами дипломата, вкрай важливо тримати карти в рукаві, і Білий дім знає про це.