Завершення війни. Трамп розпочав процес тестування

На переконання шефа литовської дипломатії Кястутіса Будріса, американський лідер Дональд Трамп не зацікавлений у тому, щоб усі на міжнародній арені знали, яким чином він завершить війну Росії проти України. Президент США має свої козирі і не буде їх передчасно розкривати.
Головні тези:
- 70% інформації про мирний план американського лідера не відповідають дійсності.
- Є сигнали, що вказують на можливе розширення санкцій проти РФ та надання безпрецедентної військової підтримки Україні.
Команда Трампа наразі тестує ідеї
Згідно з даними Будріса, близько 70% інформації про зміст мирного плану президента США не відповідають дійсності.
Дипломат також наголосив, що зараз триває тестування, тобто спроби Білого дому перевірити ту чи іншу ідею, впускаючи її у публічний простір.
За словами глави МЗС Литви, він та його команда нещодавно обговорювали з американцями членство України в НАТО.
Кястутіс Будріс попередив, що команда Дональда Трампа ніколи вийде з планом і не скаже: "Ось, прочитайте план, і тепер ми йдемо на переговори з цим планом".
За словами дипломата, вкрай важливо тримати карти в рукаві, і Білий дім знає про це.
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