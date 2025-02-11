Завершение войны. Трамп начал процесс тестирования

По мнению шефа литовской дипломатии Кястутиса Будриса, американский лидер Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы все на международной арене знали, как он завершит войну России против Украины. У президента США есть свои козыри и он не будет их преждевременно раскрывать.
Главные тезисы
- 70% информации о мирном плане американского лидера не отвечает действительности.
- Есть сигналы, указывающие на возможное расширение санкций против РФ и предоставление беспрецедентной военной поддержки Украине.
Команда Трампа тестирует идеи
Согласно данным Будриса, около 70% информации о содержании мирного плана президента США не отвечают действительности.
Дипломат также подчеркнул, что сейчас идет тестирование, то есть попытки Белого дома проверить ту или иную идею, впуская ее в публичное пространство.
По словам главы МИД Литвы, он и его команда недавно обсуждали с американцами членство Украины в НАТО.
Кястутис Будрис предупредил, что команда Дональда Трампа никогда выйдет с планом и не скажет: "Вот прочтите план, и теперь мы идем на переговоры с этим планом".
По словам дипломата, очень важно держать карты в рукаве, и Белый дом знает об этом.
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