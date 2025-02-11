Завершение войны. Трамп начал процесс тестирования

По мнению шефа литовской дипломатии Кястутиса Будриса, американский лидер Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы все на международной арене знали, как он завершит войну России против Украины. У президента США есть свои козыри и он не будет их преждевременно раскрывать.

Команда Трампа тестирует идеи

Согласно данным Будриса, около 70% информации о содержании мирного плана президента США не отвечают действительности.

Дипломат также подчеркнул, что сейчас идет тестирование, то есть попытки Белого дома проверить ту или иную идею, впуская ее в публичное пространство.

По словам главы МИД Литвы, он и его команда недавно обсуждали с американцами членство Украины в НАТО.

Не только потому, что это самый простой, прямой путь к защите Украины, но и потому, что, отвергая саму идею, вы ослабляете любые переговорные позиции. Поделиться

Кястутис Будрис предупредил, что команда Дональда Трампа никогда выйдет с планом и не скажет: "Вот прочтите план, и теперь мы идем на переговоры с этим планом".

По словам дипломата, очень важно держать карты в рукаве, и Белый дом знает об этом.