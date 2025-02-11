Как удалось узнать журналистам, команда президента США Дональда Трампа будет побуждать Европу покупать больше американского оружия для Украины. По убеждению Белого дома, это усилит не только Киев, но и Вашингтон.

Что задумал Трамп

Согласно данным инсайдеров, новый план американского лидера может, в конце концов, успокоить Киев, который боится окончательно потерять поддержку США.

Что важно понимать, европейские союзники Киева раньше уже покупали американское оружие для Украины во времена правления Джо Байдена.

Анонимные источники сообщают, что члены команды Дональда Трампа намерены обсудить потенциальные закупки оружия с европейскими партнерами уже во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Что важно понимать, фактически это лишь один из планов, обсуждаемых Белым домом, чтобы потенциально продолжить оказание военной помощи Украины без существенных потерь американского капитала.

Официальный Вашингтон пока не хочет подтверждать журналистам наличие такого плана, однако признает: "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику".