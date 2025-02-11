Як вдалося дізнатися журналістам, команда президента США Дональда Трампа спонукатиме Європу купувати більше американської зброї для України. На переконання Білого дому, це посилить не лише Київ, а й Вашингтон.

Що замислив Трамп

Згідно з даними інсайдерів, новий план американського лідера може врешті-решт заспокоїти Київ, який боїться остаточно втратити підтримку США.

Що важливо розуміти, європейські союзники Києва раніше вже купували американську зброю для України за часів правління Джо Байдена.

Анонімні джерела повідомляють, що члени команди Дональда Трампа планують обговорити потенційні закупівлі зброї з європейськими партнерами уже під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Що важливо розуміти, фактично це лише один з планів, які обговорює Білий дім, щоб потенційно продовжити надання військової допомоги України без суттєвих витрат американського капіталу.

Офіційний Вашингтон поки не хоче підтверджувати журналістам наявність такого плану, однак визнає: "США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку".