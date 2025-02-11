Это очень плохо. ЕС впервые отреагировал на жесткое решение Трампа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен публично прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. По ее словам, официальный Брюссель точно ответит на это решение Штатов.

Евросоюз возмущен новым указом Трампа

Что важно понимать, 10 февраля американский лидер официально ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в Штаты.

По словам Урсулы фон дер Ляен, она "глубоко сожалеет" из-за решения, которое после многочисленных угроз принял Дональд Трамп.

Она также обратила внимание на то, что тарифы являются налогами, а это очень плохо для бизнеса и еще хуже для потребителей.

Необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и пропорциональные контрмеры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших сотрудников, бизнес и потребителей. Урсула фон дер Ляен Президентка Еврокомиссии

Следует также отметить, что еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение американского лидера "незаконным и контрпродуктивным".