Это очень плохо. ЕС впервые отреагировал на жесткое решение Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Это очень плохо. ЕС впервые отреагировал на жесткое решение Трампа

Еврокомиссия
фон дер Ляен
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен публично прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. По ее словам, официальный Брюссель точно ответит на это решение Штатов.

Главные тезисы

  • Фон дер Ляен подчеркнула, что введение тарифов на импорт стали и алюминия является неприемлемым решением.
  • Макрон убежден, что таким образом Трамп наносит удар по экономике США.

Евросоюз возмущен новым указом Трампа

Что важно понимать, 10 февраля американский лидер официально ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в Штаты.

По словам Урсулы фон дер Ляен, она "глубоко сожалеет" из-за решения, которое после многочисленных угроз принял Дональд Трамп.

Она также обратила внимание на то, что тарифы являются налогами, а это очень плохо для бизнеса и еще хуже для потребителей.

Необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и пропорциональные контрмеры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших сотрудников, бизнес и потребителей.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президентка Еврокомиссии

Следует также отметить, что еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение американского лидера "незаконным и контрпродуктивным".

По убеждению французкого лидера Эмманюэля Макрона, введение пошлин на товары из Европейского Союза может стать еще одним серьезным ударом по экономике США и даже спровоцировать рост инфляции.

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