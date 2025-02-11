Это очень плохо. ЕС впервые отреагировал на жесткое решение Трампа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен публично прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. По ее словам, официальный Брюссель точно ответит на это решение Штатов.
Главные тезисы
- Фон дер Ляен подчеркнула, что введение тарифов на импорт стали и алюминия является неприемлемым решением.
- Макрон убежден, что таким образом Трамп наносит удар по экономике США.
Евросоюз возмущен новым указом Трампа
Что важно понимать, 10 февраля американский лидер официально ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в Штаты.
По словам Урсулы фон дер Ляен, она "глубоко сожалеет" из-за решения, которое после многочисленных угроз принял Дональд Трамп.
Она также обратила внимание на то, что тарифы являются налогами, а это очень плохо для бизнеса и еще хуже для потребителей.
Следует также отметить, что еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение американского лидера "незаконным и контрпродуктивным".
По убеждению французкого лидера Эмманюэля Макрона, введение пошлин на товары из Европейского Союза может стать еще одним серьезным ударом по экономике США и даже спровоцировать рост инфляции.
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