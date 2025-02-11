Це дуже погано. ЄС уперше відреагував на жорстке рішення Трампа

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн публічно прокоментувала указ президента США Дональда Трампа щодо введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію. За її словами, офіційний Брюссель не забариться з відповіддю на це рішення Штатів.

Євросоюз обурений новим указом Трампа

Що важливо розуміти, 10 лютого американський лідер офіційно ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до Штатів.

За словами Урсули фон дер Ляєн, вона "глибоко шкодує" через рішення, яке після численних погроз ухвалив Дональд Трамп.

Вона також звернула увагу на те, що тарифи є податками, а це дуже погано для бізнесу та ще гірше для споживачів".

Необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді — вони викличуть тверді і пропорційні контрзаходи. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес та споживачів. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Варто також зазначити, що ще до офіційного оголошення Європейська комісія назвала таке рішення американського лідера "незаконним і контрпродуктивним".