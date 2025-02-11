Це дуже погано. ЄС уперше відреагував на жорстке рішення Трампа

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн публічно прокоментувала указ президента США Дональда Трампа щодо введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію. За її словами, офіційний Брюссель не забариться з відповіддю на це рішення Штатів.
Головні тези:
- Фон дер Ляєн наголосила, що введення тарифів на імпорт сталі та алюмінію є неприйнятним рішенням.
- Макрон переконаний, що таким чином Трамп завдає удару по економіці США.
Євросоюз обурений новим указом Трампа
Що важливо розуміти, 10 лютого американський лідер офіційно ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до Штатів.
За словами Урсули фон дер Ляєн, вона "глибоко шкодує" через рішення, яке після численних погроз ухвалив Дональд Трамп.
Вона також звернула увагу на те, що тарифи є податками, а це дуже погано для бізнесу та ще гірше для споживачів".
Варто також зазначити, що ще до офіційного оголошення Європейська комісія назвала таке рішення американського лідера "незаконним і контрпродуктивним".
На переконання французького лідера Емманюеля Макрона, введення американських мит на товари з Європейського Союзу може стати ще одним серйозним ударом по економіці США та навіть спровокувати ріст інфляції.
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