КНДР пришлет еще больше войск и оружия для армии РФ

Согласно данным разведки Южной Кореи, режим Ким Чен Ына передал России около 200 единиц дальнобойной артиллерии. Кроме того, вскоре Пхеньян также отправит дополнительные войска и оружие, которые будут использованы Кремлем в захватнической войне против Украины.
Главные тезисы
- Согласно анализу американских аналитиков, новые группировки солдат КНДР могут понести еще большие потери в Курской области.
- Подтягивание войск КНДР на Курщину сопровождается новыми штурмами на фронте.
Россия продолжает получать солдат и оружие от КНДР
Что важно понимать, новая оценка была представлена после того, как ранее разведывательное агентство Южной Кореи подсчитало, что официальный Пхеньян предоставил армии РФ около 11 000 своих солдат.
Недавно посол США при НАТО Джулиан Смит официально подтвердила, что КНДР передала России более тысячи контейнеров с боеприпасами.
Согласно данным американских аналитиков, новые группировки солдат КНДР, которые прибудут в Курскую область, будут нести потери, которые могут достичь от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно.
7 февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что армия РФ снова подтянула солдат КНДР на Курщину, произошли новые штурмы на этом участке фронта.
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