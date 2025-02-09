КНДР відправила до Росії тисячі людей під виглядом студентів

Протягом минулого року режим північнокорейського диктатора Кім Чен Ина відправив на роботу в Росію тисячі працівників. Що важливо розуміти, це є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

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Як вдалося дізнатися журналістам від розвідки Південної Кореї, офіційний Пхеньян згодився відправити тисячі працівників на різні будівельні майданчики в Росії.

Річ у тім, що країна-агресорка уже зіткнулася з браком робочої сили, який був спровокований вторгненням РФ в Україну.

Що важливо розуміти, Рада Безпеки ООН у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю заборонила країні відправляти своїх громадян на роботу за кордон.

Окрім того, вказано, що всі північнокорейські працівники мали повернутися на батьківщину до грудня 2019 року.

Журналісти звертають увагу на те, що Москву та Пхеньян підозрюють у використанні студентських віз для відправлення північнокорейських працівників за кордон.