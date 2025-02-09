КНДР відправила до Росії тисячі людей під виглядом студентів
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КНДР відправила до Росії тисячі людей під виглядом студентів

КНДР
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Джерело:  Yonhap

Протягом минулого року режим північнокорейського диктатора Кім Чен Ина відправив на роботу в Росію тисячі працівників. Що важливо розуміти, це є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Головні тези:

  • КНДР співпрацює з Росією, використовуючи студентські візи для відправлення працівників за кордон.
  • Кількість північнокорейських працівників, що в'їхали до Росії, зросла у 12 разів за останній рік.

КНДР продовжує всіляко допомагати Росії

Як вдалося дізнатися журналістам від розвідки Південної Кореї, офіційний Пхеньян згодився відправити тисячі працівників на різні будівельні майданчики в Росії.

Річ у тім, що країна-агресорка уже зіткнулася з браком робочої сили, який був спровокований вторгненням РФ в Україну.

Що важливо розуміти, Рада Безпеки ООН у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю заборонила країні відправляти своїх громадян на роботу за кордон.

Окрім того, вказано, що всі північнокорейські працівники мали повернутися на батьківщину до грудня 2019 року.

Журналісти звертають увагу на те, що Москву та Пхеньян підозрюють у використанні студентських віз для відправлення північнокорейських працівників за кордон.

Протягом 2024 року до Росії в'їхав 13 221 громадянин Північної Кореї, що приблизно в 12 разів більше, ніж роком раніше. Повідомляється, що такі дані оприлюднило Радіо "Вільна Азія" з посиланням на дані Федеральної служби статистики Росії.

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