КНДР і Росія спільно вироблятимуть безпілотники — коли саме
Категорія
Світ
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КНДР і Росія спільно вироблятимуть безпілотники — коли саме

ПутИн
Джерело:  NHK

Північна Корея цього року, ймовірно, почне виробництво безпілотників, які будуть розроблятися спільно з Росією.

Головні тези:

  • Північна Корея, ймовірно, почне виробництво безпілотників у співпраці з Росією.
  • Обидві країни досягли угоди щодо розробки дронів, що свідчить про міцне військове партнерство.
  • Масове виробництво безпілотників загрожує стабільності регіону.

Росія та КНДР почнуть спільно виробляти дрони

За даними японського суспільного мовника NHK із посиланням на кілька джерел, знайомих із російсько-північнокорейськими відносинами, диктаторські режими цих країн вже досягли домовленості.

За даними джерел, Росія та КНДР досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії у розробці декількох типів безпілотників, які будуть вироблятися серійно.

Ймовірна угода відбулася на тлі зміцнення військових зв'язків між Москвою і Пхеньяном. Минулого року вони підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство.

Джерела стверджують, що угода про розробку безпілотників є відповіддю на розгортання Північною Кореєю солдатів на допомогу Росії, яка продовжує своє вторгнення в Україну.

Водночас за даними джерел, Росія неохоче надає підтримку Північній Кореї у розробці ядерної зброї. За їхніми словами, Москва побоюється, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також сусідніми країнами, включно з Китаєм.

NHK зазначає, що в листопаді 2024 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин проінспектував випробування так званого безпілотника-смертника і наказав розробити систему для масового виробництва цієї зброї.

Нагадаємо, що 19 червня 2024 року Росія та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Його було ратифіковано країнами в листопаді.

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