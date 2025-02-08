КНДР і Росія спільно вироблятимуть безпілотники — коли саме

Північна Корея цього року, ймовірно, почне виробництво безпілотників, які будуть розроблятися спільно з Росією.
Головні тези:
- Північна Корея, ймовірно, почне виробництво безпілотників у співпраці з Росією.
- Обидві країни досягли угоди щодо розробки дронів, що свідчить про міцне військове партнерство.
- Масове виробництво безпілотників загрожує стабільності регіону.
Росія та КНДР почнуть спільно виробляти дрони
За даними японського суспільного мовника NHK із посиланням на кілька джерел, знайомих із російсько-північнокорейськими відносинами, диктаторські режими цих країн вже досягли домовленості.
За даними джерел, Росія та КНДР досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії у розробці декількох типів безпілотників, які будуть вироблятися серійно.
Ймовірна угода відбулася на тлі зміцнення військових зв'язків між Москвою і Пхеньяном. Минулого року вони підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство.
Водночас за даними джерел, Росія неохоче надає підтримку Північній Кореї у розробці ядерної зброї. За їхніми словами, Москва побоюється, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також сусідніми країнами, включно з Китаєм.
NHK зазначає, що в листопаді 2024 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин проінспектував випробування так званого безпілотника-смертника і наказав розробити систему для масового виробництва цієї зброї.
Нагадаємо, що 19 червня 2024 року Росія та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Його було ратифіковано країнами в листопаді.
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