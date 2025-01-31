Солдатів КНДР відвели з лінії фронту на Курщині — дані NYT
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдатів КНДР відвели з лінії фронту на Курщині — дані NYT

солдати КНДР
Джерело:  The New York Times

Від своїх інсайдерів у Росії та Україні видання The New York Times дізналося, що північнокорейських окупантів, які воюють на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту у Курській області після того, як вони зазнали шалених втрат.

Головні тези:

  • Дезорганізація та відсутність співпраці з російськими підрозділами призвели до масштабних втрат серед солдатів КНДР.
  • Північнокорейські війська все ще можуть повернутися на поле бою.

Солдати КНДР протрималися недовго

Згідно з даними американських журналістів, північнокорейські загарбники, які були направлені Пхеньяном для підтримки російських сил, не були помічені на фронті близько двох тижнів.

Що важливо розуміти, у листопаді 2024 року до країни-агресорки РФ прибуло 11 тисяч військових з КНДР.

Однак нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що їхня кількість протягом лише 3 місяці скоротилася вдвічі.

Анонімні джерела розповіли журналістам, що дезорганізація в лавах солдатів КНДР і відсутність згуртованості з російськими підрозділами стали ключовою причиною таких масштабних втрат.

З моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були залишені напризволяще, просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупиняючись, щоб перегрупуватися або відступити.

Північна Корея втратила своїх найкращих військових

Що важливо розуміти, чимало солдатів КНДР, які залучені до війни проти України на боці РФ, є одними з найкраще навчених бійців сил спеціальних операцій Північної Кореї.

Однак це не завадило командуванню російської армії використовувати їх як піхотинців.

Їх (солдатів КНДР — ред.) кидали хвилями через поля, усіяні мінами, щоб їх косив сильний український вогонь.

Згідно з даними інсайдерів, рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним.

Анонімні джерела припускають, що окупанти з КНДР можуть повернутися після додаткової підготовки або після того, як росіяни придумають нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

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