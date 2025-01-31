Солдатів КНДР відвели з лінії фронту на Курщині — дані NYT

Від своїх інсайдерів у Росії та Україні видання The New York Times дізналося, що північнокорейських окупантів, які воюють на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту у Курській області після того, як вони зазнали шалених втрат.
Головні тези:
- Дезорганізація та відсутність співпраці з російськими підрозділами призвели до масштабних втрат серед солдатів КНДР.
- Північнокорейські війська все ще можуть повернутися на поле бою.
Солдати КНДР протрималися недовго
Згідно з даними американських журналістів, північнокорейські загарбники, які були направлені Пхеньяном для підтримки російських сил, не були помічені на фронті близько двох тижнів.
Що важливо розуміти, у листопаді 2024 року до країни-агресорки РФ прибуло 11 тисяч військових з КНДР.
Однак нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що їхня кількість протягом лише 3 місяці скоротилася вдвічі.
Анонімні джерела розповіли журналістам, що дезорганізація в лавах солдатів КНДР і відсутність згуртованості з російськими підрозділами стали ключовою причиною таких масштабних втрат.
Північна Корея втратила своїх найкращих військових
Що важливо розуміти, чимало солдатів КНДР, які залучені до війни проти України на боці РФ, є одними з найкраще навчених бійців сил спеціальних операцій Північної Кореї.
Однак це не завадило командуванню російської армії використовувати їх як піхотинців.
Згідно з даними інсайдерів, рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним.
Анонімні джерела припускають, що окупанти з КНДР можуть повернутися після додаткової підготовки або після того, як росіяни придумають нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.
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