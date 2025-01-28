Бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили трофеї ворога на Курщині

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну зачистку ворожих позицій у Курській області. Зокрема вони завдали противнику значних втрат у живій силі та захопили цінні трофеї.

Бійці ССО продовжують ліквідовувати солдатів КНДР

Як зазначається, під час операції було ліквідовано двох північнокорейських солдатів. За допомогою дронів наші військові знищили ще сімох окупантів, а десять отримали поранення.

Під час зачистки оператори 8-го полку ССО виявили та захопили такі трофеї:

засоби індивідуального захисту та екіпіровку противника;

далекомір "ДЛ-5";

тепловізійний приціл "1ПН139-1";

штурмову гвинтівку АК-12 із прицілом "1П87";

засоби зв’язку, які можуть містити дані про переміщення та плани ворога.

Крім цього, були знайдені ворожі документи. Отримані матеріали, зокрема техніка та документи, допоможуть глибше зрозуміти тактику, ресурси та плани противника.

Понад 4 тис військових КНДР ліквідовано ЗСУ на Курщині

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тис осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.