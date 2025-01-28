Бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили трофеї ворога на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили трофеї ворога на Курщині

ССО
Бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили трофеї ворога на Курщині
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Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну зачистку ворожих позицій у Курській області. Зокрема вони завдали противнику значних втрат у живій силі та захопили цінні трофеї.

Головні тези:

  • Бійці ССО провели успішну зачистку ворожих позицій у Курській області, завдали ворогові значних втрат та захопили цінні трофеї.
  • Під час операції ліквідовано двох північнокорейських солдатів, ще сімох окупантів знищено, а десять отримали поранення.
  • Бійці виявили та захопили трофеї, серед яких засоби індивідуального захисту, тепловізійний приціл, гвинтівку та засоби зв’язку, що розкриють тактику та плани противника.
  • Загальні втрати сил КНДР в Курській області становлять більше третини від загальної чисельності, що ускладнює їхню здатність до проведення наступальних операцій.
  • Російські та КНДР сили зазнають труднощів у взаємодії та інтеграції, що може вплинути на їхню здатність до подальших воєнних дій.

Бійці ССО продовжують ліквідовувати солдатів КНДР

Як зазначається, під час операції було ліквідовано двох північнокорейських солдатів. За допомогою дронів наші військові знищили ще сімох окупантів, а десять отримали поранення.

Під час зачистки оператори 8-го полку ССО виявили та захопили такі трофеї:

  • засоби індивідуального захисту та екіпіровку противника;

  • далекомір "ДЛ-5";

  • тепловізійний приціл "1ПН139-1";

  • штурмову гвинтівку АК-12 із прицілом "1П87";

  • засоби зв’язку, які можуть містити дані про переміщення та плани ворога.

Крім цього, були знайдені ворожі документи. Отримані матеріали, зокрема техніка та документи, допоможуть глибше зрозуміти тактику, ресурси та плани противника.

Понад 4 тис військових КНДР ліквідовано ЗСУ на Курщині

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тис осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.

Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області. Російські та КНДР сили майже напевно відчувають труднощі із взаємодією. Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно зазнають труднощів з інтеграцією в російську структуру командування та управлінні.

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