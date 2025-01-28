Бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили трофеи врага на Курщине

Бойцы Сил специальных операций ВСУ провели успешную зачистку вражеских позиций в Курской области. В частности, они нанесли противнику значительные потери в живой силе и захватили ценные трофеи.
Главные тезисы
- Бойцы ССО провели успешную зачистку вражеских позиций в Курской области, нанесли врагу значительные потери и захватили ценные трофеи.
- Во время операции ликвидированы два северокорейских солдата, еще семь окупантов уничтожены, а десять получили ранения.
- Бойцы обнаружили и захватили трофеи, в том числе средства индивидуальной защиты, тепловизионный прицел, винтовку и средства связи, которые раскроют тактику и планы противника.
- Общие потери сил КНДР в Курской области составляют более трети общей численности, что затрудняет их способность к проведению наступательных операций.
- Российские и КНДР силы испытывают трудности во взаимодействии и интеграции, что может повлиять на их способность к дальнейшим военным действиям.
Бойцы ССО продолжают ликвидировать солдат КНДР
Как отмечается, во время операции были ликвидированы два северокорейских солдата. С помощью дронов наши военные уничтожили еще семерых окупантов, а десять получили ранения.
Во время зачистки операторы 8-го полка ССО обнаружили и захватили следующие трофеи:
средства индивидуальной защиты и экипировку противника;
дальномер "ДЛ-5";
тепловизионный прицел "1ПН139-1";
штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";
средства связи, которые могут содержать данные о перемещениях и планах врага.
Кроме того, были найдены враждебные документы. Полученные материалы, в частности, техника и документы, помогут глубже понять тактику, ресурсы и планы противника.
Более 4 тыс военных КНДР ликвидированы ВСУ на Курщине
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, общие потери составляют более трети из примерно 11 тыс человек войск КНДР, развернутых в Курской области.
По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские силы из Курской области.
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