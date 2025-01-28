Бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили трофеи врага на Курщине

Бойцы Сил специальных операций ВСУ провели успешную зачистку вражеских позиций в Курской области. В частности, они нанесли противнику значительные потери в живой силе и захватили ценные трофеи.

Бойцы ССО продолжают ликвидировать солдат КНДР

Как отмечается, во время операции были ликвидированы два северокорейских солдата. С помощью дронов наши военные уничтожили еще семерых окупантов, а десять получили ранения.

Во время зачистки операторы 8-го полка ССО обнаружили и захватили следующие трофеи:

средства индивидуальной защиты и экипировку противника;

дальномер "ДЛ-5";

тепловизионный прицел "1ПН139-1";

штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";

средства связи, которые могут содержать данные о перемещениях и планах врага.

Кроме того, были найдены враждебные документы. Полученные материалы, в частности, техника и документы, помогут глубже понять тактику, ресурсы и планы противника.

Более 4 тыс военных КНДР ликвидированы ВСУ на Курщине

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, общие потери составляют более трети из примерно 11 тыс человек войск КНДР, развернутых в Курской области.

По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские силы из Курской области.