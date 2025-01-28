Бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили трофеи врага на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили трофеи врага на Курщине

ССО
Бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили трофеи врага на Курщине
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Бойцы Сил специальных операций ВСУ провели успешную зачистку вражеских позиций в Курской области. В частности, они нанесли противнику значительные потери в живой силе и захватили ценные трофеи.

Главные тезисы

  • Бойцы ССО провели успешную зачистку вражеских позиций в Курской области, нанесли врагу значительные потери и захватили ценные трофеи.
  • Во время операции ликвидированы два северокорейских солдата, еще семь окупантов уничтожены, а десять получили ранения.
  • Бойцы обнаружили и захватили трофеи, в том числе средства индивидуальной защиты, тепловизионный прицел, винтовку и средства связи, которые раскроют тактику и планы противника.
  • Общие потери сил КНДР в Курской области составляют более трети общей численности, что затрудняет их способность к проведению наступательных операций.
  • Российские и КНДР силы испытывают трудности во взаимодействии и интеграции, что может повлиять на их способность к дальнейшим военным действиям.

Бойцы ССО продолжают ликвидировать солдат КНДР

Как отмечается, во время операции были ликвидированы два северокорейских солдата. С помощью дронов наши военные уничтожили еще семерых окупантов, а десять получили ранения.

Во время зачистки операторы 8-го полка ССО обнаружили и захватили следующие трофеи:

  • средства индивидуальной защиты и экипировку противника;

  • дальномер "ДЛ-5";

  • тепловизионный прицел "1ПН139-1";

  • штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";

  • средства связи, которые могут содержать данные о перемещениях и планах врага.

Кроме того, были найдены враждебные документы. Полученные материалы, в частности, техника и документы, помогут глубже понять тактику, ресурсы и планы противника.

Более 4 тыс военных КНДР ликвидированы ВСУ на Курщине

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, общие потери составляют более трети из примерно 11 тыс человек войск КНДР, развернутых в Курской области.

По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские силы из Курской области.

Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились только тактических успехов в Курской области. Российские и КНДР силы почти наверняка испытывают трудности с взаимодействием. Эти две силы не говорят на общем языке, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления.

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