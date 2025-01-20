Силы обороны Украины отразили масштабный штурм армии РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины отразили масштабный штурм армии РФ на Курщине — видео

ВСУ
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Источник:  47 ОМБр

Украинские защитники отбили массированный штурм российских войск в Курской области, обезвредив в результате почти сотню военнослужащих РФ и десять единиц вражеской бронетехники.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно отразили масштабный штурм российской армии на Курщине, нейтрализовав значительное количество вражеской техники и военнослужащих.
  • Бойцы Сил обороны Украины взаимодействуют эффективно, использовав разнообразные виды военной техники и технологий для успешного противодействия вооруженным силам противника.
  • Результатом боя стали значительные потери для российской армии, включая потерю трех танков, семи бронемашин и множество ликвидированных или раненых военнослужащих.
  • Десантники ВСУ успешно атаковали российскую позицию, в результате чего 7 вражеских солдат оказались в плену.
  • Украинские бойцы продолжают отражать попытки российской армии вытеснить Силы обороны из Курской области, демонстрируя высокий уровень подготовки и согласованности действий.

Бойцы 47-й ОМБр и 82-й бригады отразили российский штурм на Курщине

Соответствующие кадры обнародовала в Телеграмме 47 отдельная механизированная бригада "Магура".

Штурм отражали бойцы 47-й ОМБр совместно с собратьями из 82-й бригады.

Как отметили защитники, российская армия продолжает попытки вытеснить Силы обороны из Курской области по неизменному сценарию: запускает колонны техники, забрасывает живой силой.

Во время отражения очередного штурма все подразделения бригады Магура вошли во взаимодействие: отработали пехотинцы, артиллерия под корректировкой роты разведки, запустил FPV-дроны батальон беспилотных систем, пилоты механизированных батальонов атаковали сбросами.

Попытка штурма завершилась для российских войск потерей трех танков (более 6 млн долларов), семи боевых бронемашин (более 7 млн долл.) и роты живой силы: 35 ликвидированы и 62 ранены.

Десантники ВСУ пленили 7 российских окупантов

Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

В рамках военной операции военнослужащие взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении.

Атакуя российские позиции с помощью дронов, украинские бойцы заставили врага занять оборонительные позиции в блиндажах.

В результате реализации оперативного плана вражеский блиндаж стал ловушкой для российских военных. Ограниченные действиями оккупанты оказались перед выбором: погибнуть от огня украинских десантников или сдаться в плен.

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