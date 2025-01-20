Силы обороны Украины отразили масштабный штурм армии РФ на Курщине — видео

Украинские защитники отбили массированный штурм российских войск в Курской области, обезвредив в результате почти сотню военнослужащих РФ и десять единиц вражеской бронетехники.

Бойцы 47-й ОМБр и 82-й бригады отразили российский штурм на Курщине

Соответствующие кадры обнародовала в Телеграмме 47 отдельная механизированная бригада "Магура".

Штурм отражали бойцы 47-й ОМБр совместно с собратьями из 82-й бригады.

Как отметили защитники, российская армия продолжает попытки вытеснить Силы обороны из Курской области по неизменному сценарию: запускает колонны техники, забрасывает живой силой.

Во время отражения очередного штурма все подразделения бригады Магура вошли во взаимодействие: отработали пехотинцы, артиллерия под корректировкой роты разведки, запустил FPV-дроны батальон беспилотных систем, пилоты механизированных батальонов атаковали сбросами. Поделиться

Попытка штурма завершилась для российских войск потерей трех танков (более 6 млн долларов), семи боевых бронемашин (более 7 млн долл.) и роты живой силы: 35 ликвидированы и 62 ранены.

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Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

В рамках военной операции военнослужащие взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении.

Атакуя российские позиции с помощью дронов, украинские бойцы заставили врага занять оборонительные позиции в блиндажах.