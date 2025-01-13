Бойцы ССО отразили штурм солдат КНДР на Курщине — уничтожены 17 бойцов
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО отразили штурм солдат КНДР на Курщине — уничтожены 17 бойцов

ССО
Бойцы ССО отразили штурм солдат КНДР на Курщине — уничтожены 17 бойцов
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Бойцы Сил специальных операций успешно отразили атаку северокорейских солдат в Курской области. В частности, наши бойцы уничтожили более 15 военных КНДР.

Главные тезисы

  • Силовики отразили штурм северокорейских солдат на Курщине, уничтожив 17 врагов, в том числе один погиб в результате самоподрыва.
  • Украинские бойцы продемонстрировали профессионализм и слаженность действий, отстаивая атаку врага.
  • Южнокорейская разведка отметила, что массовые потери среди северокорейских солдат связаны с их недостаточной подготовкой и неэффективной стрельбой по беспилотникам.
  • Северокорейские солдаты совершают самоубийства, чтобы избежать попадания в плен к украинским военным, подтвердила НРС Южной Кореи.
  • Операция ССО завершилась успешно без потерь с украинской стороны, демонстрируя высокий уровень профессионализма бойцов.

ССО отразили штурм северокорейцев на Курщине

Как отмечается, штурм продолжался с утра до ночи, и в результате враг понес потери — 17 солдат, один из которых погиб, взорвав себя гранатой.

Под утро группа зачистки ССО натолкнулась на уцелевшего бойца КНДР. Он попытался устроить ловушку для рейнджеров 6-го полка, пытаясь взорвать себя вместе с ними, говорится в сообщении.

Украинские военные заметили опасность вовремя, ушли из зоны поражения и избежали пострадавших.

Операция завершилась успешно, без потерь с украинской стороны, демонстрируя профессионализм и слаженность действий ССО.

Южнокорейская разведка назвала количество потерь военных КНДР

Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи поделилась этими данными во время закрытого заседания парламентского комитета по разведке. Информацию обнародовал представитель правящей Партии народных властей Ли Сонг Квен.

НРС отметила, что массовые потери среди северокорейских военных связаны с их недостаточной подготовкой к ведению современной войны, в том числе с "неэффективной" стрельбой по беспилотникам.

Также сообщается, что Северная Корея заставляет своих солдат совершать самоубийства, чтобы избежать попадания в плен к украинским военным.

НРС подтвердила подлинность обнародованного Украиной видео с двумя пленными северокорейскими солдатами. По словам Ли Сонг Квена, один из них не выразил желания вернуться в Южную Корею.

Оба пленных служили в Главном разведывательном управлении КНДР — ключевом военном разведывательном агентстве Северной Кореи.

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