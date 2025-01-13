Бійці ССО відбили штурм солдатів КНДР на Курщині — знищено 17 бійців
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО відбили штурм солдатів КНДР на Курщині — знищено 17 бійців

ССО
Бійці ССО відбили штурм солдатів КНДР на Курщині — знищено 17 бійців
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Бійці Сил спеціальних операцій успішно відбили атаку північнокорейських солдатів у Курській області. Зокрема наші бійці знищили понад 15 військових КНДР.

Головні тези:

  • Силовики відбили штурм північнокорейських солдатів на Курщині, знищивши 17 ворогів, у тому числі один загинув в результаті самопідриву.
  • Українські бійці продемонстрували професіоналізм та злагодженість дій відстоюючи атаку ворога.
  • Південнокорейська розвідка зазначила, що масові втрати серед північнокорейських солдат пов'язані з їхньою недостатньою підготовкою та неефективною стрільбою по безпілотникам.
  • Північнокорейські солдати вчиняють самогубства, щоб уникнути потрапляння в полон до українських військових, підтвердила НРС Південної Кореї.
  • Операція ССО завершилася успішно, без втрат з української сторони, демонструючи високий рівень професіоналізму бійців.

ССО відбили штурм північнокорейців на Курщині

Як зазначається, штурм тривав із ранку до ночі, і в результаті ворог зазнав втрат — 17 солдатів, один із яких загинув, підірвавши себе гранатою.

Під ранок група зачистки ССО натрапила на вцілілого бійця КНДР. Він спробував влаштувати пастку для рейнджерів 6-го полку, намагаючись підірвати себе разом із ними, — йдеться в повідомленні.

Українські військові помітили небезпеку вчасно, відійшли із зони ураження та уникнули постраждалих.

Операція завершилася успішно, без втрат з української сторони, демонструючи професіоналізм і злагодженість дій ССО.

Південнокорейська розвідка назвала кількість втрат військових КНДР

Національна розвідувальна служба (НРС) Південної Кореї поділилася цими даними під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки. Інформацію оприлюднив представник правлячої Партії народної влади Лі Сонг Квен.

НРС зазначила, що масові втрати серед північнокорейських військових пов'язані з їхньою недостатньою підготовкою до ведення сучасної війни, зокрема з "неефективною" стрільбою по безпілотниках.

Також повідомляється, що Північна Корея змушує своїх солдатів вчиняти самогубства, щоб уникнути потрапляння в полон до українських військових.

НРС підтвердила справжність оприлюдненого Україною відео із двома полоненими північнокорейськими солдатами. За словами Лі Сонг Квена, один із них не висловив бажання повернутися до Південної Кореї.

Обидва полонені служили у Головному розвідувальному управлінні КНДР — ключовому військовому розвідувальному агентстві Північної Кореї.

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