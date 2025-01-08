Бойцы ССО отбили штурм и уничтожили несколько танков армии РФ на Курщине — видео

Бойцы ССО вместе с подразделениями Сил обороны Украины отразили попытки россиян штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ. Кроме того, наши защитники поразили бронированную технику и уничтожили личный состав армии РФ.

ССО показали видео боев в Курской области РФ

Отмечается, что во время неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины.

Операторы-спецназначители также уничтожили четырех вражеских военнослужащих, пытавшихся штурмовать украинские позиции

ВСУ атаковали командный пункт морской пехоты РФ на Курщине

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС Российской Федерации в районе населенного пункта Белая на Курщине.

Украинские воины обращают внимание, что такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации.

Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, угрожающие безопасности граждан Украины. Слава Украине! — отмечает Генштаб ВСУ. Поделиться