Бойцы ССО отбили штурм и уничтожили несколько танков армии РФ на Курщине — видео

Бойцы ССО вместе с подразделениями Сил обороны Украины отразили попытки россиян штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ. Кроме того, наши защитники поразили бронированную технику и уничтожили личный состав армии РФ.
Главные тезисы
- Бойцы ССО вместе с подразделениями ВСУ отразили штурм российских войск в Курской области, уничтожив несколько танков и бронированной техники армии РФ.
- Украинские воины нанесли удар по командному пункту морской пехоты РФ на Курщине, подчеркивая готовность использовать все доступные средства для уничтожения угроз гражданам.
- Генеральный штаб ВСУ подтверждает тактические успехи Сил обороны Украины в Курской области при наступлении на территорию Российской Федерации.
- Боевые действия подразделений украинских сил в Курской области демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективность проведения операций на вражеской территории.
ССО показали видео боев в Курской области РФ
Отмечается, что во время неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины.
Операторы-спецназначители также уничтожили четырех вражеских военнослужащих, пытавшихся штурмовать украинские позиции
ВСУ атаковали командный пункт морской пехоты РФ на Курщине
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС Российской Федерации в районе населенного пункта Белая на Курщине.
Украинские воины обращают внимание, что такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации.
Согласно данным американского Института изучения войны, Силы обороны Украины смогли добиться тактических успехов в Курской области с начала наступления 5 января.
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