Бійці ССО відбили штурм та знищили кілька танків армії РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО відбили штурм та знищили кілька танків армії РФ на Курщині — відео

ССО
Бійці ССО відбили штурм та знищили кілька танків армії РФ на Курщині — відео

Бійці ССО разом з підрозділами Сил оборони України відбили спроби росіян штурмувати один з населених пунктів у Курській області РФ. Окрім цього наші захисники уразили броньовану техніку й знищили особовий склад армії РФ.

Головні тези:

  • Бійці ССО разом з підрозділами ЗСУ відбили штурм російських військ у Курській області, знищивши кілька танків та броньованої техніки армії РФ.
  • Українські воїни завдали удару по командному пункту морської піхоти РФ на Курщині, підкреслюючи готовність використовувати усі доступні засоби для знищення загроз громадянам.
  • Генеральний штаб ЗСУ підтверджує тактичні успіхи Сил оборони України у Курській області під час наступу на територію Російської Федерації.
  • Бойові дії підрозділів українських сил у Курській області демонструють високий рівень підготовки та ефективність ведення операцій на ворожій території.

ССО показали відео боїв у Курській області РФ

Зазначається, що під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини.

Оператори-спецпризначенці також знищили чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції

ЗСУ атакували командний пункт морської піхоти РФ на Курщині

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 7 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації у районі населеного пункту Біла, що на Курщині.

Українські воїни звертають увагу на те, що такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації.

Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України. Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ.

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, Сили оборони України змогли досягти тактичних успіхів у Курській області з початку наступу 5 січня.

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