Бійці ССО відбили штурм та знищили кілька танків армії РФ на Курщині — відео

Бійці ССО разом з підрозділами Сил оборони України відбили спроби росіян штурмувати один з населених пунктів у Курській області РФ. Окрім цього наші захисники уразили броньовану техніку й знищили особовий склад армії РФ.

ССО показали відео боїв у Курській області РФ

Зазначається, що під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини.

Оператори-спецпризначенці також знищили чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції

ЗСУ атакували командний пункт морської піхоти РФ на Курщині

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 7 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації у районі населеного пункту Біла, що на Курщині.

Українські воїни звертають увагу на те, що такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації.

Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України. Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ. Поширити