Бійці ССО відбили штурм та знищили кілька танків армії РФ на Курщині — відео

Бійці ССО разом з підрозділами Сил оборони України відбили спроби росіян штурмувати один з населених пунктів у Курській області РФ. Окрім цього наші захисники уразили броньовану техніку й знищили особовий склад армії РФ.
Головні тези:
- Бійці ССО разом з підрозділами ЗСУ відбили штурм російських військ у Курській області, знищивши кілька танків та броньованої техніки армії РФ.
- Українські воїни завдали удару по командному пункту морської піхоти РФ на Курщині, підкреслюючи готовність використовувати усі доступні засоби для знищення загроз громадянам.
- Генеральний штаб ЗСУ підтверджує тактичні успіхи Сил оборони України у Курській області під час наступу на територію Російської Федерації.
- Бойові дії підрозділів українських сил у Курській області демонструють високий рівень підготовки та ефективність ведення операцій на ворожій території.
ССО показали відео боїв у Курській області РФ
Зазначається, що під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини.
Оператори-спецпризначенці також знищили чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції
ЗСУ атакували командний пункт морської піхоти РФ на Курщині
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 7 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації у районі населеного пункту Біла, що на Курщині.
Українські воїни звертають увагу на те, що такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації.
Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, Сили оборони України змогли досягти тактичних успіхів у Курській області з початку наступу 5 січня.
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