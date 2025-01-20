Сили оборони України відбили масштабний штурм армії РФ на Курщині — відео

Українські оборонці відбили масований штурм російської військ у Курській області, знешкодивши в результаті майже сотню військовослужбовців РФ і десять одиниць ворожої бронетехніки.
Головні тези:
- Сили оборони України відбили масштабний штурм російської армії на Курщині, знищивши значну частину ворожої техніки та осіб.
- Російська армія продовжує спроби витіснити українські Сили оборони із Курської області, проте зустрічає відпор.
- Українські бійці взаємодіють ефективно, використовуючи різні види військової техніки та технологій для відбиття ворожого штурму.
- Десантники ЗСУ успішно взяли штурмом російську позицію, в результаті чого 7 окупантів потрапили у полон.
- Результатом бою були втрати для російської армії у вигляді трьох танків, семи бойових бронемашин та значною кількістю ліквідованих та поранених військовослужбовців.
Бійці 47-ї ОМБр і 82-ї бригади відбили російський штурм на Курщині
Відповідні кадри оприлюднила в Телеграмі 47 окрема механізована бригада "Маґура".
Штурм відбивали бійці 47-ї ОМБр спільно з побратимами із 82-ї бригади.
Як зауважили захисники, російська армія продовжує спроби витіснити Сили оборони з Курської області за незмінним сценарієм: запускає колони техніки, закидує живою силою.
Спроба штурму завершилася для російських військ втратою трьох танків (понад 6 млн доларів), семи бойових бронемашин (понад 7 млн дол) та роти живої сили: 35 ліквідованими й 62 пораненими.
Десантники ЗСУ полонили 7 російських окупантів
Про це інформують Десантно-штурмові війська ЗС України.
У рамках військової операції, військовослужбовці взяли штурмом російську позицію на Курахівському напрямку.
Атакуючи російські позиції за допомогою дронів, українські бійці змусили ворога зайняти оборонні позиції в бліндажах.
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