Сили оборони України відбили масштабний штурм армії РФ на Курщині — відео

У результаті реалізації оперативного плану ворожий бліндаж став пасткою для російських військових. Обмежені у діях, окупанти опинилися перед вибором: загинути від вогню українських десантників або здатись у полон. У підсумку, після короткочасних вагань, вони вирішили скласти зброю.