Сили оборони України відбили масштабний штурм армії РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України відбили масштабний штурм армії РФ на Курщині — відео

ЗСУ
Джерело:  47 ОМБр

Українські оборонці відбили масований штурм російської військ у Курській області, знешкодивши в результаті майже сотню військовослужбовців РФ і десять одиниць ворожої бронетехніки.

Головні тези:

  • Сили оборони України відбили масштабний штурм російської армії на Курщині, знищивши значну частину ворожої техніки та осіб.
  • Російська армія продовжує спроби витіснити українські Сили оборони із Курської області, проте зустрічає відпор.
  • Українські бійці взаємодіють ефективно, використовуючи різні види військової техніки та технологій для відбиття ворожого штурму.
  • Десантники ЗСУ успішно взяли штурмом російську позицію, в результаті чого 7 окупантів потрапили у полон.
  • Результатом бою були втрати для російської армії у вигляді трьох танків, семи бойових бронемашин та значною кількістю ліквідованих та поранених військовослужбовців.

Бійці 47-ї ОМБр і 82-ї бригади відбили російський штурм на Курщині

Відповідні кадри оприлюднила в Телеграмі 47 окрема механізована бригада "Маґура".

Штурм відбивали бійці 47-ї ОМБр спільно з побратимами із 82-ї бригади.

Як зауважили захисники, російська армія продовжує спроби витіснити Сили оборони з Курської області за незмінним сценарієм: запускає колони техніки, закидує живою силою.

Під час відбиття чергового штурму всі підрозділи бригади "Маґура" увійшли у взаємодію: відпрацювали піхотинці, артилерія під коригуванням роти розвідки, запустив FPV-дрони батальйон безпілотних систем, пілоти механізованих батальйонів атакували скидами.

Спроба штурму завершилася для російських військ втратою трьох танків (понад 6 млн доларів), семи бойових бронемашин (понад 7 млн дол) та роти живої сили: 35 ліквідованими й 62 пораненими.

Десантники ЗСУ полонили 7 російських окупантів

Про це інформують Десантно-штурмові війська ЗС України.

У рамках військової операції, військовослужбовці взяли штурмом російську позицію на Курахівському напрямку.

Атакуючи російські позиції за допомогою дронів, українські бійці змусили ворога зайняти оборонні позиції в бліндажах.

У результаті реалізації оперативного плану ворожий бліндаж став пасткою для російських військових. Обмежені у діях, окупанти опинилися перед вибором: загинути від вогню українських десантників або здатись у полон. У підсумку, після короткочасних вагань, вони вирішили скласти зброю.

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Категорія
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