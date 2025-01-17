ССО помстилися російським окупантам за двох страчених бійців ТрО — відео

Підрозділ Сил спеціальних операцій знищив частину розстрільної групи російської армії. Саме ці росіяни напередодні стратили українських військових.
Головні тези:
- Сил спеціальних операцій помстилися російським окупантам за розстріл українських військових, знищуючи частину розстрільної групи російської армії.
- Активна діяльність ССО підтверджує високий рівень професіоналізму українських спецслужб.
- Українські військові ефективно виконують спецоперації, знищуючи ворожі групи та відстоюючи національну безпеку та територіальну цілісність.
ССО помстилися російським окупантам за розстріл полонених
За даними ССО, російські війська розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків.
Після цього один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.
Під час проведення операції бійці ССО знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон.
А вже ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, однак по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий".
Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от "Ярого" разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення. Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця.
ССО відбили штурм північнокорейців на Курщині
Як зазначається, штурм тривав із ранку до ночі, і в результаті ворог зазнав втрат — 17 солдатів, один із яких загинув, підірвавши себе гранатою.
Операція завершилася успішно, без втрат з української сторони, демонструючи професіоналізм і злагодженість дій ССО.
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