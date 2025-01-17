ССО помстилися російським окупантам за двох страчених бійців ТрО — відео

ССО помстилися російським окупантам за розстріл полонених

За даними ССО, російські війська розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків.

Після цього один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.

Під час проведення операції бійці ССО знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон.

Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових Сил Тероборони та доповіли про це командиру своєї роти. Поширити

А вже ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, однак по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий".

Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от "Ярого" разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення. Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця.

ССО відбили штурм північнокорейців на Курщині

Як зазначається, штурм тривав із ранку до ночі, і в результаті ворог зазнав втрат — 17 солдатів, один із яких загинув, підірвавши себе гранатою.

Під ранок група зачистки ССО натрапила на вцілілого бійця КНДР. Він спробував влаштувати пастку для рейнджерів 6-го полку, намагаючись підірвати себе разом із ними. Поширити

Операція завершилася успішно, без втрат з української сторони, демонструючи професіоналізм і злагодженість дій ССО.