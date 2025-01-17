ССО отомстили российским оккупантам за двух казненных бойцов ТрО — видео

Подразделение Сил специальных операций уничтожило часть расстрельной группы русской армии. Именно эти россияне накануне казнили украинских военных.
Главные тезисы
- Силы специальных операций успешно реагируют на провокации российских оккупантов, уничтожая часть расстрельной группы российской армии.
- Высокий уровень профессионализма украинских спецслужб подтверждается активной деятельностью ССО.
- Украинские военные эффективно выполняют спецоперации, защищая национальную безопасность и территориальную целостность.
ССО отомстили российским оккупантам за расстрел пленных
По данным ССО, российские войска расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны, которых они взяли в плен несколько дней назад в одном из направлений.
После этого одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных.
В ходе операции бойцы ССО уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен.
А уже ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, однако по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый".
Трое последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца.
ССО отразили штурм северокорейцев на Курщине
Как отмечается, штурм продолжался с утра до ночи, и в результате враг понес потери — 17 солдат, один из которых погиб, взорвав себя гранатой.
Операция завершилась успешно, без потерь с украинской стороны, демонстрируя профессионализм и слаженность действий ССО.
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