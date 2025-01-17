ССО отомстили российским оккупантам за двух казненных бойцов ТрО — видео

ССО отомстили российским оккупантам за расстрел пленных

По данным ССО, российские войска расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны, которых они взяли в плен несколько дней назад в одном из направлений.

После этого одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных.

В ходе операции бойцы ССО уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен.

Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных сил Теробороны и доложили об этом командиру своей роты. Поделиться

А уже ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, однако по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый".

Трое последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца.

ССО отразили штурм северокорейцев на Курщине

Как отмечается, штурм продолжался с утра до ночи, и в результате враг понес потери — 17 солдат, один из которых погиб, взорвав себя гранатой.

Под утро группа зачистки ССО натолкнулась на уцелевшего бойца КНДР. Он попытался устроить ловушку для рейнджеров 6-го полка, пытаясь взорвать себя вместе с ними. Поделиться

Операция завершилась успешно, без потерь с украинской стороны, демонстрируя профессионализм и слаженность действий ССО.