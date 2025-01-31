Солдат КНДР отвели с линии фронта на Курщине — данные NYT

От своих инсайдеров в России и Украине издание The New York Times узнало, что северокорейских оккупантов, воюющих на стороне России против Украины, вывели с линии фронта в Курской области после того, как они понесли бешеные потери.

Солдаты КНДР продержались недолго

Согласно данным американских журналистов, северокорейские захватчики, направленные Пхеньяном для поддержки российских сил, не были замечены на фронте около двух недель.

Что важно понимать, в ноябре 2024 года в страну-агрессорку РФ прибыло 11 тысяч военных из КНДР.

Однако недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что их количество в течение всего 3 месяцев сократилось вдвое.

Анонимные источники рассказали журналистам, что дезорганизация в рядах солдат КНДР и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями стали ключевой причиной столь масштабных потерь.

С момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были оставлены на произвол судьбы, продвигаясь с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь, чтобы перегруппироваться или отступить. Поделиться

Северная Корея потеряла своих лучших военных

Что важно понимать, многие солдаты КНДР, вовлеченные в войну против Украины на стороне РФ, являются одними из лучших обученных бойцов сил специальных операций Северной Кореи.

Однако это не помешало командованию российской армии использовать их в качестве пехотинцев.

Их (солдат КНДР — ред.) бросали волнами через поля, усеянные минами, чтобы их косил сильный украинский огонь. Поделиться

Согласно данным инсайдеров, решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может оказаться не окончательным.