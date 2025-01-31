Солдат КНДР отвели с линии фронта на Курщине — данные NYT

От своих инсайдеров в России и Украине издание The New York Times узнало, что северокорейских оккупантов, воюющих на стороне России против Украины, вывели с линии фронта в Курской области после того, как они понесли бешеные потери.
Главные тезисы
- Дезорганизация и отсутствие сотрудничества с российскими подразделениями привели к масштабным потерям среди солдат КНДР.
- Северокорейские войска все еще могут вернуться на поле боя.
Солдаты КНДР продержались недолго
Согласно данным американских журналистов, северокорейские захватчики, направленные Пхеньяном для поддержки российских сил, не были замечены на фронте около двух недель.
Что важно понимать, в ноябре 2024 года в страну-агрессорку РФ прибыло 11 тысяч военных из КНДР.
Однако недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что их количество в течение всего 3 месяцев сократилось вдвое.
Анонимные источники рассказали журналистам, что дезорганизация в рядах солдат КНДР и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями стали ключевой причиной столь масштабных потерь.
Северная Корея потеряла своих лучших военных
Что важно понимать, многие солдаты КНДР, вовлеченные в войну против Украины на стороне РФ, являются одними из лучших обученных бойцов сил специальных операций Северной Кореи.
Однако это не помешало командованию российской армии использовать их в качестве пехотинцев.
Согласно данным инсайдеров, решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может оказаться не окончательным.
Анонимные источники предполагают, что оккупанты из КНДР могут вернуться после дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь.
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