Солдаты КНДР начали взрывать себя гранатами — почему они это делают

Северокорейские военные предпочитают взорвать себя гранатами, нежели попасть в плен. По данным издания, они временно отошли от линии фронта после значительных потерь.
Главные тезисы
- Солдаты КНДР подрывают себя гранатами во избежание попадания в плен во время войны на востоке Украины.
- Повышенная мобильность, лучшее снаряжение и ухоженный внешний вид военных КНДР затрудняют определение их позиций в поле боя.
- КНДР направила в помощь России значительное количество военных, но потери продолжают расти, что может привести к дальнейшей эскалации войны.
- Проблемы в координации с российской армией приводят к случайным атакам на военные позиции, что угрожает безопасности обеих сторон.
- По словам высокопоставленного представителя Пентагона, ожидается подкрепление для военных в ряды Северной Кореи в течение следующих двух месяцев.
Солдаты КНДР взрывают себя гранатами для того, чтобы не попасть в плен
Как отмечает издание, украинские военные, с которыми пообщались журналисты, предполагают, что северокорейцы анализируют свои ошибки, оказывают помощь раненым или ожидают подкрепления. По словам командира с позывным "Пульсом", вероятно, они скоро вернутся.
Издание отмечает, что военнослужащие КНДР не учитывают угрозу с воздуха, продолжая атаковать пешком большими группами по 20-60 человек, что делает их легкой целью. Также северокорейцы пытаются скрыть свое присутствие на поле боя, эвакуируя раненых и погибших.
Из-за низкой координации с российской армией возникают проблемы — по данным радиоперехвата, зафиксированы случаи случайных атак на российские позиции.
По словам "Пульса", все северокорейские военные выглядят ухоженно и аккуратно — без бород или неопрятных волос, что затрудняет определение их возраста, который варьируется от 25 до 40 лет.
КНДР готовит новые подразделения для отправки на Курщину
КНДР направила на помощь России 11 тыс. солдат, многие из которых уже убиты. Пентагон ожидает, что на фронт прибудет новая партия.
Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США.
По его словам, подкрепление ожидается "в течение следующих двух месяцев".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на этой неделе заявил, что потери Северной Кореи продолжают расти, оценив, что почти половина отправленных солдат были либо ранены, либо убиты, но он предупредил, что они "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбры".
На территории России северокорейцам выдали то, что один чиновник Пентагона назвал "карманным мусором" — документы, в которых они зарегистрированы как жители Дальнего Востока России.
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