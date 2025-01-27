Солдаты КНДР начали взрывать себя гранатами — почему они это делают

Северокорейские военные предпочитают взорвать себя гранатами, нежели попасть в плен. По данным издания, они временно отошли от линии фронта после значительных потерь.

Солдаты КНДР взрывают себя гранатами для того, чтобы не попасть в плен

Как отмечает издание, украинские военные, с которыми пообщались журналисты, предполагают, что северокорейцы анализируют свои ошибки, оказывают помощь раненым или ожидают подкрепления. По словам командира с позывным "Пульсом", вероятно, они скоро вернутся.

Издание отмечает, что военнослужащие КНДР не учитывают угрозу с воздуха, продолжая атаковать пешком большими группами по 20-60 человек, что делает их легкой целью. Также северокорейцы пытаются скрыть свое присутствие на поле боя, эвакуируя раненых и погибших.

Из-за низкой координации с российской армией возникают проблемы — по данным радиоперехвата, зафиксированы случаи случайных атак на российские позиции.

Украинские военные отмечают, что солдаты КНДР имеют лучшее снаряжение, чем многие российские военные, включая современную форму и винтовки. Однако их мобильность ограничена — они передвигаются преимущественно пешком или используют гольф-баги для транспортировки боеприпасов. Поделиться

По словам "Пульса", все северокорейские военные выглядят ухоженно и аккуратно — без бород или неопрятных волос, что затрудняет определение их возраста, который варьируется от 25 до 40 лет.

КНДР готовит новые подразделения для отправки на Курщину

КНДР направила на помощь России 11 тыс. солдат, многие из которых уже убиты. Пентагон ожидает, что на фронт прибудет новая партия.

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

По его словам, подкрепление ожидается "в течение следующих двух месяцев".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на этой неделе заявил, что потери Северной Кореи продолжают расти, оценив, что почти половина отправленных солдат были либо ранены, либо убиты, но он предупредил, что они "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбры".

Вооруженные силы Северной Кореи, насчитывающие 1,2 миллиона человек, входят в число крупнейших постоянных армий мира, и ее вступление в войну стало серьезной эскалацией войны, продолжающейся уже почти три года. Поделиться

На территории России северокорейцам выдали то, что один чиновник Пентагона назвал "карманным мусором" — документы, в которых они зарегистрированы как жители Дальнего Востока России.