Солдати КНДР почали підривати себе гранатами — чому вони це роблять

Північнокорейські військові воліють підірвати себе гранатами, ніж потрапити в полон. За даними видання, вони тимчасово відійшли від лінії фронту після значних втрат.

Солдати КНДР підривають себе гранатами для того, щоб не потрапити у полон

Як зазначає видання, українські військові, з якими поспілкувалися журналісти, припускають, що північнокорейці наразі аналізують свої помилки, надають допомогу пораненим або очікують підкріплення. За словами командира з позивним "Пульс", ймовірно, вони скоро повернуться.

Видання зазначає, що військовослужбовці КНДР не враховують загрозу з повітря, продовжуючи атакувати пішки великими групами по 20–60 осіб, що робить їх легкою ціллю. Також північнокорейці намагаються приховати свою присутність на полі бою, евакуюючи поранених і загиблих.

Через низьку координацію з російською армією виникають проблеми — за даними радіоперехоплення, зафіксовані випадки випадкових атак на російські позиції.

Українські військові відзначають, що солдати КНДР мають краще спорядження, ніж багато російських військових, включаючи сучасну форму та гвинтівки. Проте їхня мобільність обмежена — вони пересуваються переважно пішки або використовують гольф-багі для транспортування боєприпасів. Поширити

За словами "Пульса", всі північнокорейські військові виглядають доглянуто та акуратно — без борід чи неохайного волосся, що ускладнює визначення їхнього віку, який варіюється від 25 до 40 років.

КНДР готує нові підрозділи для відправлення на Курщину

КНДР направила на допомогу Росії 11 тис солдатів, багато з яких уже вбито. Пентагон очікує, що на фронт прибуде нова партія.

Про це заявив високопоставлений представник міністерства оборони США.

За його словами, підкріплення очікується "протягом наступних двох місяців".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня заявив, що втрати Північної Кореї продовжують зростати, оцінивши, що майже половина відправлених солдатів були або поранені, або вбиті, але він попередив, що вони "високо мотивовані, добре навчені" та "хоробрі".

Збройні сили Північної Кореї, що налічують 1,2 мільйона осіб, входять до числа найбільших постійних армій світу, і її вступ у війну став серйозною ескалацією війни, яка триває вже майже три роки. Поширити

На території Росії північнокорейцям видали те, що один чиновник Пентагону назвав "кишеньковим сміттям", — документи, в яких вони зареєстровані як жителі Далекого Сходу Росії.