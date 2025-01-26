Українські снайпери ліквідували 8 солдатів КНДР та ще 12 поранили у Курській області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські снайпери ліквідували 8 солдатів КНДР та ще 12 поранили у Курській області — відео

Генштаб ЗСУ
Українські снайпери ліквідували 8 солдатів КНДР та ще 12 поранили у Курській області — відео

Українські снайпери завдали удару по російським і північнокорейським військам у Курській області. Зокрема вони ліквідували 8 окупантів і поранили ще 12.

Головні тези:

  • Українські снайпери в Курській області ліквідували 8 солдатів КНДР та поранили 12, наносячи значні втрати ворожим силам.
  • Операція українських захисників спромоглася зупинити просування противника та позначилася суттєвими перемогами в бою.
  • Бойові дії в Курській області призвели до ліквідації понад 4 тисяч солдатів КНДР та змушення їхніх сил тільки до тактичних успіхів.
  • Високий рівень втрат КНДР значно обмежив їхню здатність проводити наступальні операції на користь Росії у Курській області.
  • Необхідність узгодження між російськими та КНДР військами стала серйозним фактором труднощів у взаємодії та управлінні під час боїв.

Снайпери ЗСУ мінусували солдатів КНДР на Курщині

Вісьмох знищено, дванадцятьох поранено — саме такий результат роботи однієї зі снайперських груп під час виконання чергового бойового завдання у Курській області, — йдеться в повідомленні Генштабу.

Снайпери з позивними "Дряхлий", "Фін" і "Жолудь", виконуючи завдання зі спостереження та прикриття українських підрозділів, опинилися на шляху ворожого штурму, у якому брали участь як російські, так і північнокорейські війська.

Унаслідок кількаденних боїв українські захисники змогли зупинити просування противника та нанести йому суттєвих втрат.

Понад 4 тис військових КНДР ліквідовано ЗСУ на Курщині

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тис осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.

Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області. Російські та КНДР сили майже напевно відчувають труднощі із взаємодією. Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно зазнають труднощів з інтеграцією в російську структуру командування та управлінні.

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