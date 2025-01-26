Українські снайпери ліквідували 8 солдатів КНДР та ще 12 поранили у Курській області — відео

Українські снайпери завдали удару по російським і північнокорейським військам у Курській області. Зокрема вони ліквідували 8 окупантів і поранили ще 12.

Снайпери ЗСУ мінусували солдатів КНДР на Курщині

Вісьмох знищено, дванадцятьох поранено — саме такий результат роботи однієї зі снайперських груп під час виконання чергового бойового завдання у Курській області, — йдеться в повідомленні Генштабу. Поширити

Снайпери з позивними "Дряхлий", "Фін" і "Жолудь", виконуючи завдання зі спостереження та прикриття українських підрозділів, опинилися на шляху ворожого штурму, у якому брали участь як російські, так і північнокорейські війська.

Унаслідок кількаденних боїв українські захисники змогли зупинити просування противника та нанести йому суттєвих втрат.

Понад 4 тис військових КНДР ліквідовано ЗСУ на Курщині

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тис осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.