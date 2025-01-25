У ЦПД заявили про зростання залежності Росії від боєприпасів з КНДР

Російська армія все більше покладається на постачання артилерії з Північної Кореї. Свідченням цього є передача Росії північнокорейських САУ M1978 Koksan.

Залежність Росії від боєприпасів з КНДР зростає

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Постачання кндрівських 170-мм САУ M1978 Koksan Росії та їх відправка в Курську область говорить також про втрати одиниць важкої артилерії російською армією та її нестачу, тому Москва все більше покладається на Пхеньян і стає залежною. Андрій Коваленко Керівник Центру протидії дезінформації РНБО

За його словами, Росія на фронті дуже залежна від "північнокорейських" боєприпасів.

Понад 50%, а місцями на певних ділянках понад 70% БК артилерії, міни — кндрівські, — додав Коваленко.

Участь КНДР у війні Росії проти України

Північна Корея допомагає Росії вести війну проти України. Спочатку КНДР постачала в Росію свої артилерійські снаряди, але минулого року Пхеньян відправив на війну понад 10 тисяч своїх солдатів.

Водночас глава української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що цього року КНДР може передати Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності, а також додаткові гаубиці. Поширити

Політтехнолог Тарас Загородній оцінював, чи може президент США Дональд Трамп змусити Північну Корею припинити допомогу Росії у війні. Під час свого першого терміну Трамп намагався поладнати з КНДР та навіть зустрічався з Кім Чен Ином.