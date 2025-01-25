У ЦПД заявили про зростання залежності Росії від боєприпасів з КНДР

Російська армія все більше покладається на постачання артилерії з Північної Кореї. Свідченням цього є передача Росії північнокорейських САУ M1978 Koksan.
Головні тези:
- Російська армія все більше покладається на постачання артилерії з Північної Кореї, що свідчить про зростання залежності від боєприпасів з КНДР.
- Постачання Північної Кореї боєприпасів до Росії допомагає кремлівському режиму у веденні війни, у той час як Росія зазнає нестачу в важкій артилерії.
- Понад 50% артилерії на фронті, а місцями навіть понад 70%, походить з Північної Кореї, що свідчить про велику залежність Росії від боєприпасів з цієї країни.
- За оцінками експертів, призначення балістичних ракет та гаубиць від КНДР до Росії може додатково підвищити цю залежність у майбутньому.
- Вплив США на ситуацію у контексті співпраці Північної Кореї з Росією у війні залишається досить складним, з урахуванням історії відносин між усіма трема країнами.
Залежність Росії від боєприпасів з КНДР зростає
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
За його словами, Росія на фронті дуже залежна від "північнокорейських" боєприпасів.
Понад 50%, а місцями на певних ділянках понад 70% БК артилерії, міни — кндрівські, — додав Коваленко.
Участь КНДР у війні Росії проти України
Північна Корея допомагає Росії вести війну проти України. Спочатку КНДР постачала в Росію свої артилерійські снаряди, але минулого року Пхеньян відправив на війну понад 10 тисяч своїх солдатів.
Політтехнолог Тарас Загородній оцінював, чи може президент США Дональд Трамп змусити Північну Корею припинити допомогу Росії у війні. Під час свого першого терміну Трамп намагався поладнати з КНДР та навіть зустрічався з Кім Чен Ином.
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