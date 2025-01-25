У ЦПД заявили о росте зависимости России от боеприпасов из КНДР

Российская армия все больше полагается на поставки артиллерии из Северной Кореи. Свидетельством тому является передача России северокорейских САУ M1978 Koksan.
Главные тезисы
- Российская армия все больше полагается на поставки артиллерии из Северной Кореи, что свидетельствует о растущей зависимости от боеприпасов из КНДР.
- Более 50% артиллерии на фронте в России происходит из Северной Кореи, что подчеркивает значительную зависимость страны от поставок из этого региона.
- Снабжение России боеприпасами из КНДР помогает кремлевскому режиму в ведении войны, но может повлечь за собой негативные последствия, включая увеличение зависимости в будущем.
- Президент США Дональд Трамп пытался оказать влияние на ситуацию, прекращая помощь Северной Кореи России в ведении войны, но сложность отношений между странами делает это непростой задачей.
- Ситуация с участием Северной Кореи в войне против Украины поднимает вопросы о международной безопасности и влиянии сторон на конфликт. Взаимодействие трех стран требует внимательного анализа и решения.
Зависимость России от боеприпасов из КНДР растет
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, Россия на фронте очень зависима от "северокорейских" боеприпасов.
Более 50%, а местами на определенных участках свыше 70% БК артиллерии, мины — кндровские, — добавил Коваленко.
Участие КНДР в войне России против Украины
Северная Корея помогает России вести войну против Украины. Сначала КНДР снабжала Россией свои артиллерийские снаряды, но в прошлом году Пхеньян отправил на войну более 10 тысяч своих солдат.
Политтехнолог Тарас Загородний оценивал, может ли президент США Дональд Трамп вынудить Северную Корею прекратить помощь России в войне. Во время первого срока Трамп пытался поладить с КНДР и даже встречался с Ким Чен Ином.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-