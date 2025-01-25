У ЦПД заявили о росте зависимости России от боеприпасов из КНДР
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД заявили о росте зависимости России от боеприпасов из КНДР

Снаряды
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Источник:  KOVALENKO

Российская армия все больше полагается на поставки артиллерии из Северной Кореи. Свидетельством тому является передача России северокорейских САУ M1978 Koksan.

Главные тезисы

  • Российская армия все больше полагается на поставки артиллерии из Северной Кореи, что свидетельствует о растущей зависимости от боеприпасов из КНДР.
  • Более 50% артиллерии на фронте в России происходит из Северной Кореи, что подчеркивает значительную зависимость страны от поставок из этого региона.
  • Снабжение России боеприпасами из КНДР помогает кремлевскому режиму в ведении войны, но может повлечь за собой негативные последствия, включая увеличение зависимости в будущем.
  • Президент США Дональд Трамп пытался оказать влияние на ситуацию, прекращая помощь Северной Кореи России в ведении войны, но сложность отношений между странами делает это непростой задачей.
  • Ситуация с участием Северной Кореи в войне против Украины поднимает вопросы о международной безопасности и влиянии сторон на конфликт. Взаимодействие трех стран требует внимательного анализа и решения.

Зависимость России от боеприпасов из КНДР растет

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Снабжение кндровских 170-мм САУ M1978 Koksan России и их отправка в Курскую область говорит также о потерях единиц тяжелой артиллерии российской армией и ее нехватке, поэтому Москва все больше полагается на Пхеньян и становится зависимой.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО

По его словам, Россия на фронте очень зависима от "северокорейских" боеприпасов.

Более 50%, а местами на определенных участках свыше 70% БК артиллерии, мины — кндровские, — добавил Коваленко.

Участие КНДР в войне России против Украины

Северная Корея помогает России вести войну против Украины. Сначала КНДР снабжала Россией свои артиллерийские снаряды, но в прошлом году Пхеньян отправил на войну более 10 тысяч своих солдат.

В то же время, глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что в этом году КНДР может передать России еще 150 баллистических ракет малой дальности, а также дополнительные гаубицы.

Политтехнолог Тарас Загородний оценивал, может ли президент США Дональд Трамп вынудить Северную Корею прекратить помощь России в войне. Во время первого срока Трамп пытался поладить с КНДР и даже встречался с Ким Чен Ином.

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