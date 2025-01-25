У ЦПД заявили о росте зависимости России от боеприпасов из КНДР

Российская армия все больше полагается на поставки артиллерии из Северной Кореи. Свидетельством тому является передача России северокорейских САУ M1978 Koksan.

Зависимость России от боеприпасов из КНДР растет

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Снабжение кндровских 170-мм САУ M1978 Koksan России и их отправка в Курскую область говорит также о потерях единиц тяжелой артиллерии российской армией и ее нехватке, поэтому Москва все больше полагается на Пхеньян и становится зависимой. Андрей Коваленко Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО

По его словам, Россия на фронте очень зависима от "северокорейских" боеприпасов.

Более 50%, а местами на определенных участках свыше 70% БК артиллерии, мины — кндровские, — добавил Коваленко.

Участие КНДР в войне России против Украины

Северная Корея помогает России вести войну против Украины. Сначала КНДР снабжала Россией свои артиллерийские снаряды, но в прошлом году Пхеньян отправил на войну более 10 тысяч своих солдат.

В то же время, глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что в этом году КНДР может передать России еще 150 баллистических ракет малой дальности, а также дополнительные гаубицы. Поделиться

Политтехнолог Тарас Загородний оценивал, может ли президент США Дональд Трамп вынудить Северную Корею прекратить помощь России в войне. Во время первого срока Трамп пытался поладить с КНДР и даже встречался с Ким Чен Ином.