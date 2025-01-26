Украинские снайперы нанесли удар по российским и северокорейским войскам в Курской области. В частности, они ликвидировали 8 окупантов и ранили еще 12.
Главные тезисы
- Украинские снайперы в Курской области ликвидировали 8 солдат КНДР и ранили 12, нанося значительные потери вражеским силам.
- Операция украинских защитников смогла остановить продвижение противника и отразилась существенными победами в бою.
- Боевые действия в Курской области привели к ликвидации более 4 тысяч солдат КНДР и вынуждению их сил только к тактическим успехам.
- Высокий уровень потерь КНДР значительно ограничил их способность проводить наступательные операции в пользу России в Курской области.
- Необходимость согласования между русскими и КНДР войсками стала серьезным фактором трудностей во взаимодействии и управлении во время боев.
Снайперы ВСУ минусовали солдат КНДР в Курщине
Снайперы с позывными "Дряхлый", "Фин" и "Желудь", выполняя задачи по наблюдению и прикрытию украинских подразделений, оказались на пути вражеского штурма, в котором участвовали как российские, так и северокорейские войска.
В результате многодневных боев украинские защитники смогли остановить продвижение противника и нанести ему существенные потери.
Более 4 тыс военных КНДР ликвидированы ВСУ на Курщине
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в своде, общие потери составляют более трети из примерно 11 тыс человек войск КНДР, развернутых в Курской области.
По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские силы из Курской области.
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