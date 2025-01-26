Украинские снайперы ликвидировали 8 солдат КНДР и еще 12 ранили в Курской области — видео

Украинские снайперы нанесли удар по российским и северокорейским войскам в Курской области. В частности, они ликвидировали 8 окупантов и ранили еще 12.

Снайперы ВСУ минусовали солдат КНДР в Курщине

Восьмерых уничтожены, двенадцать ранены — именно такой результат работы одной из снайперских групп во время выполнения очередного боевого задания в Курской области, — говорится в сообщении Генштаба. Поделиться

Снайперы с позывными "Дряхлый", "Фин" и "Желудь", выполняя задачи по наблюдению и прикрытию украинских подразделений, оказались на пути вражеского штурма, в котором участвовали как российские, так и северокорейские войска.

В результате многодневных боев украинские защитники смогли остановить продвижение противника и нанести ему существенные потери.

Более 4 тыс военных КНДР ликвидированы ВСУ на Курщине

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в своде, общие потери составляют более трети из примерно 11 тыс человек войск КНДР, развернутых в Курской области.

По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские силы из Курской области.