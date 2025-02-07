Зеленський заявив про перекидання нових військових підрозділів КНДР на Курщину
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про перекидання нових військових підрозділів КНДР на Курщину

Володимир Зеленський
Зеленський
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Російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку, сотні військових РФ та КНДР були знищені.

Головні тези:

  • Зеленський оголосив про перекидання підрозділів солдатів КНДР на Курщину.
  • Російська армія знову залучила північнокорейських солдатів до боїв у Курській області.
  • Інформація про значні втрати серед військ РФ та КНДР на цьому напрямку. Солдати КНДР зазнають величезних втрат.

Солдати КНДР знову з’явилися на Курщині — Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

У районах Курської операції були нові штурми: російська армія... і підтягнули знов північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Ідеться про сотні російських і північнокорейських військових.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, це важливо, адже бої відбуваються саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти українських міст.

І в нас на території, на фронті, 60 тисяч російської армії у Курській області. Це 60 тисяч, які не додалися до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках у Донецькій області. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді — за результат.

За даними Генштабу, втрати північнокорейських військ на Курщині вже становлять 4 тисячі осіб.

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