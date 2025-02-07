Зеленський заявив про перекидання нових військових підрозділів КНДР на Курщину

Російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку, сотні військових РФ та КНДР були знищені.

Солдати КНДР знову з’явилися на Курщині — Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

У районах Курської операції були нові штурми: російська армія... і підтягнули знов північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Ідеться про сотні російських і північнокорейських військових. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, це важливо, адже бої відбуваються саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти українських міст.

І в нас на території, на фронті, 60 тисяч російської армії у Курській області. Це 60 тисяч, які не додалися до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках у Донецькій області. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді — за результат. Поширити

За даними Генштабу, втрати північнокорейських військ на Курщині вже становлять 4 тисячі осіб.