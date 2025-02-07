Зеленський заявив про перекидання нових військових підрозділів КНДР на Курщину

Російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку, сотні військових РФ та КНДР були знищені.
Головні тези:
- Зеленський оголосив про перекидання підрозділів солдатів КНДР на Курщину.
- Російська армія знову залучила північнокорейських солдатів до боїв у Курській області.
- Інформація про значні втрати серед військ РФ та КНДР на цьому напрямку. Солдати КНДР зазнають величезних втрат.
Солдати КНДР знову з’явилися на Курщині — Зеленський
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
За його словами, це важливо, адже бої відбуваються саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти українських міст.
За даними Генштабу, втрати північнокорейських військ на Курщині вже становлять 4 тисячі осіб.
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