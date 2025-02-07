Зеленский заявил о переброске новых военных подразделений КНДР на Курщину

Российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже прошли новые штурмы на этом направлении, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.
Главные тезисы
- Зеленский сообщил о переброске новых военных подразделений КНДР на Курщину, что привело к новым штурмам в районе, сотни военных были уничтожены.
- Северокорейские солдаты вновь участвуют в боях в Курской области, что вызвало значительные потери среди военных РФ и КНДР.
- По данным Генштаба, потери северокорейских войск составляют уже 4 тысячи человек, что свидетельствует о серьезных боевых действиях на территории.
Солдаты КНДР снова появились на Курщине - Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.
По его словам, это важно, ведь бои проходят именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против украинских городов.
По данным Генштаба, потери северокорейских войск на Курщине уже составляют 4 тысячи человек.
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