Зеленский заявил о переброске новых военных подразделений КНДР на Курщину

Российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже прошли новые штурмы на этом направлении, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

Солдаты КНДР снова появились на Курщине - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

В районах Курской операции были новые штурмы: русская армия... и подтянули вновь северокорейских солдат. Значительное количество окупантов уничтожено. Речь идет о сотнях русских и северокорейских военных. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, это важно, ведь бои проходят именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против украинских городов.

И у нас на территории, на фронте, 60 тысяч русской армии в Курской области. Это 60 тысяч, которые не прибавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Благодарен всем нашим воинам за стойкость, каждой бригаде – за результат. Поделиться

По данным Генштаба, потери северокорейских войск на Курщине уже составляют 4 тысячи человек.