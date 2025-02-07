Зеленский заявил о переброске новых военных подразделений КНДР на Курщину
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о переброске новых военных подразделений КНДР на Курщину

Владимир Зеленский
Зеленский
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Российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже прошли новые штурмы на этом направлении, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

Главные тезисы

  • Зеленский сообщил о переброске новых военных подразделений КНДР на Курщину, что привело к новым штурмам в районе, сотни военных были уничтожены.
  • Северокорейские солдаты вновь участвуют в боях в Курской области, что вызвало значительные потери среди военных РФ и КНДР.
  • По данным Генштаба, потери северокорейских войск составляют уже 4 тысячи человек, что свидетельствует о серьезных боевых действиях на территории.

Солдаты КНДР снова появились на Курщине - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

В районах Курской операции были новые штурмы: русская армия... и подтянули вновь северокорейских солдат. Значительное количество окупантов уничтожено. Речь идет о сотнях русских и северокорейских военных.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, это важно, ведь бои проходят именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против украинских городов.

И у нас на территории, на фронте, 60 тысяч русской армии в Курской области. Это 60 тысяч, которые не прибавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Благодарен всем нашим воинам за стойкость, каждой бригаде – за результат.

По данным Генштаба, потери северокорейских войск на Курщине уже составляют 4 тысячи человек.

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