КНДР и Россия будут совместно производить беспилотники — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР и Россия будут совместно производить беспилотники — когда именно

Путин и Ын
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Источник:  NHK

Северная Корея в этом году, вероятно, начнет производство беспилотников, разрабатываемых совместно с Россией.

Главные тезисы

  • Согласно источникам, Россия и Северная Корея достигли соглашения о производстве беспилотников в этом году, что подчеркивает усилившееся военное партнерство между странами.
  • Массовое производство беспилотников может повлиять на стабильность региона, учитывая напряженные отношения Северной Кореи с США и другими странами.
  • Соглашение является ответом на вторжение России в Украину, при этом Россия неохотно поддерживает Северную Корею в отношении ядерного оружия из-за опасений ухудшения отношений с другими странами.

Россия и КНДР начнут совместно производить дроны

По данным японского общественного вещателя NHK со ссылкой на несколько источников, знакомых с российско-северокорейскими отношениями, диктаторские режимы этих стран уже достигли договоренности.

По данным источников, Россия и КНДР достигли соглашения, согласно которому Северная Корея получает техническую помощь от России в разработке нескольких типов беспилотников, которые будут производиться серийно.

Вероятное соглашение состоялось на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном. В прошлом году они подписали всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве.

Источники утверждают, что соглашение о разработке беспилотников является ответом на развертывание Северной Кореей солдат в помощь России, которое продолжает свое вторжение в Украину.

В то же время, по данным источников, Россия неохотно оказывает поддержку Северной Корее в разработке ядерного оружия. По их словам, Москва опасается, что такие факторы, как проведение Пхеньяном ядерных испытаний, усложнят отношения Северной Кореи с Соединенными Штатами, а также соседними странами, включая Китай.

NHK отмечает, что в ноябре 2024 года северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал испытания так называемого беспилотника-смертника и приказал разработать систему для массового производства этого оружия.

Напомним, что 19 июня 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был ратифицирован странами в ноябре.

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