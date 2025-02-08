КНДР и Россия будут совместно производить беспилотники — когда именно

Северная Корея в этом году, вероятно, начнет производство беспилотников, разрабатываемых совместно с Россией.
Главные тезисы
- Согласно источникам, Россия и Северная Корея достигли соглашения о производстве беспилотников в этом году, что подчеркивает усилившееся военное партнерство между странами.
- Массовое производство беспилотников может повлиять на стабильность региона, учитывая напряженные отношения Северной Кореи с США и другими странами.
- Соглашение является ответом на вторжение России в Украину, при этом Россия неохотно поддерживает Северную Корею в отношении ядерного оружия из-за опасений ухудшения отношений с другими странами.
Россия и КНДР начнут совместно производить дроны
По данным японского общественного вещателя NHK со ссылкой на несколько источников, знакомых с российско-северокорейскими отношениями, диктаторские режимы этих стран уже достигли договоренности.
По данным источников, Россия и КНДР достигли соглашения, согласно которому Северная Корея получает техническую помощь от России в разработке нескольких типов беспилотников, которые будут производиться серийно.
Вероятное соглашение состоялось на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном. В прошлом году они подписали всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве.
В то же время, по данным источников, Россия неохотно оказывает поддержку Северной Корее в разработке ядерного оружия. По их словам, Москва опасается, что такие факторы, как проведение Пхеньяном ядерных испытаний, усложнят отношения Северной Кореи с Соединенными Штатами, а также соседними странами, включая Китай.
NHK отмечает, что в ноябре 2024 года северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал испытания так называемого беспилотника-смертника и приказал разработать систему для массового производства этого оружия.
Напомним, что 19 июня 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был ратифицирован странами в ноябре.
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