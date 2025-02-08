КНДР и Россия будут совместно производить беспилотники — когда именно

Северная Корея в этом году, вероятно, начнет производство беспилотников, разрабатываемых совместно с Россией.

Россия и КНДР начнут совместно производить дроны

По данным японского общественного вещателя NHK со ссылкой на несколько источников, знакомых с российско-северокорейскими отношениями, диктаторские режимы этих стран уже достигли договоренности.

По данным источников, Россия и КНДР достигли соглашения, согласно которому Северная Корея получает техническую помощь от России в разработке нескольких типов беспилотников, которые будут производиться серийно.

Вероятное соглашение состоялось на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном. В прошлом году они подписали всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве.

Источники утверждают, что соглашение о разработке беспилотников является ответом на развертывание Северной Кореей солдат в помощь России, которое продолжает свое вторжение в Украину. Поделиться

В то же время, по данным источников, Россия неохотно оказывает поддержку Северной Корее в разработке ядерного оружия. По их словам, Москва опасается, что такие факторы, как проведение Пхеньяном ядерных испытаний, усложнят отношения Северной Кореи с Соединенными Штатами, а также соседними странами, включая Китай.

NHK отмечает, что в ноябре 2024 года северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал испытания так называемого беспилотника-смертника и приказал разработать систему для массового производства этого оружия.

Напомним, что 19 июня 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был ратифицирован странами в ноябре.