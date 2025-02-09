В течение прошлого года режим северокорейского диктатора Ким Чен Ын отправил на работу в Россию тысячи работников. Что важно понимать, это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

КНДР продолжает всячески помогать России

Как удалось узнать журналистам от разведки Южной Кореи, официальный Пхеньян согласился отправить тысячи работников на разные строительные площадки в России.

Дело в том, что страна-агрессорка уже столкнулась с нехваткой рабочей силы, спровоцированной вторжением РФ в Украину.

Что важно понимать, Совет Безопасности ООН в ответ на испытание оружия Северной Кореей запретил стране отправлять своих граждан на работу за границу.

Кроме того, указано, что все северокорейские работники должны были вернуться на родину до декабря 2019 года.

Журналисты обращают внимание на то, что Москву и Пхеньян подозревают в использовании студенческих виз для отправки северокорейских работников за границу.