КНДР отправила в Россию тысячи человек под видом студентов
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР отправила в Россию тысячи человек под видом студентов

КНДР
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Источник:  Yonhap

В течение прошлого года режим северокорейского диктатора Ким Чен Ын отправил на работу в Россию тысячи работников. Что важно понимать, это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Главные тезисы

  • КНДР сотрудничает с Россией, используя студенческие визы для отправки работников за границу.
  • Количество въехавших в Россию северокорейских работников возросло в 12 раз за последний год.

КНДР продолжает всячески помогать России

Как удалось узнать журналистам от разведки Южной Кореи, официальный Пхеньян согласился отправить тысячи работников на разные строительные площадки в России.

Дело в том, что страна-агрессорка уже столкнулась с нехваткой рабочей силы, спровоцированной вторжением РФ в Украину.

Что важно понимать, Совет Безопасности ООН в ответ на испытание оружия Северной Кореей запретил стране отправлять своих граждан на работу за границу.

Кроме того, указано, что все северокорейские работники должны были вернуться на родину до декабря 2019 года.

Журналисты обращают внимание на то, что Москву и Пхеньян подозревают в использовании студенческих виз для отправки северокорейских работников за границу.

В 2024 году в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, что примерно в 12 раз больше, чем годом ранее. Сообщается, что такие данные обнародовало Радио "Свободная Азия" со ссылкой на данные Федеральной службы статистики России.

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