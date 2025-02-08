ВСУ отразили массированный штурм армии РФ и военных КНДР на Курщине — видео

Украинские военные вечером 8 февраля рассказали, что российские войска вместе с северокорейскими солдатами снова пошли в штурм в Курщине. Нашим воинам удалось остановить массированную атаку в этом направлении.
Главные тезисы
- Вечером 8 февраля украинские военные отразили массированный штурм армии РФ и военных КНДР на Курщине, используя Bradley и артиллерию кассетными снарядами.
- Оккупанты изменили тактику, использовав пехоту в массовых атаках в нескольких направлениях одновременно, но украинским военным удалось успешно остановить атаку.
- Бойцы 47-й бригады Магура отбили массированный штурм на Курщине, применяя эффективные тактики борьбы против противника.
Бойцы 47-й бригады "Магура" отбили массированный штурм на Курщине
В ВСУ говорят, что оккупанты изменили свою тактику. Россия бросила на штурм пехоту несколькими группами.
Военные, действующие на Курщине, рассказали, что противник ранее наступал преимущественно с применением техники. На этот раз российское командование бросило на штурм пехоту.
Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов.
Оккупанты шли по полям и открытым участкам, часть из них подвозили на баги. Живую силу выгружали в узких посадках, где она пряталась под деревьями.
По этим штурмовикам успешно отработали подразделения 47 бригады.
В целом Россия потеряла в этом безуспешном штурме не менее рота живой силы.
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