ВСУ отразили массированный штурм армии РФ и военных КНДР на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили массированный штурм армии РФ и военных КНДР на Курщине — видео

потери
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Источник:  47 ОМБр

Украинские военные вечером 8 февраля рассказали, что российские войска вместе с северокорейскими солдатами снова пошли в штурм в Курщине. Нашим воинам удалось остановить массированную атаку в этом направлении.

Главные тезисы

  • Вечером 8 февраля украинские военные отразили массированный штурм армии РФ и военных КНДР на Курщине, используя Bradley и артиллерию кассетными снарядами.
  • Оккупанты изменили тактику, использовав пехоту в массовых атаках в нескольких направлениях одновременно, но украинским военным удалось успешно остановить атаку.
  • Бойцы 47-й бригады Магура отбили массированный штурм на Курщине, применяя эффективные тактики борьбы против противника.

Бойцы 47-й бригады "Магура" отбили массированный штурм на Курщине

В ВСУ говорят, что оккупанты изменили свою тактику. Россия бросила на штурм пехоту несколькими группами.

Военные, действующие на Курщине, рассказали, что противник ранее наступал преимущественно с применением техники. На этот раз российское командование бросило на штурм пехоту.

Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов.

Оккупанты шли по полям и открытым участкам, часть из них подвозили на баги. Живую силу выгружали в узких посадках, где она пряталась под деревьями.

По этим штурмовикам успешно отработали подразделения 47 бригады.

Мощно погасили врага Bradley и артиллерия кассетными снарядами под корректировкой разведроты.

В целом Россия потеряла в этом безуспешном штурме не менее рота живой силы.

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