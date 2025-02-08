ВСУ отразили массированный штурм армии РФ и военных КНДР на Курщине — видео

Украинские военные вечером 8 февраля рассказали, что российские войска вместе с северокорейскими солдатами снова пошли в штурм в Курщине. Нашим воинам удалось остановить массированную атаку в этом направлении.

Бойцы 47-й бригады "Магура" отбили массированный штурм на Курщине

В ВСУ говорят, что оккупанты изменили свою тактику. Россия бросила на штурм пехоту несколькими группами.

Военные, действующие на Курщине, рассказали, что противник ранее наступал преимущественно с применением техники. На этот раз российское командование бросило на штурм пехоту.

Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов.

Оккупанты шли по полям и открытым участкам, часть из них подвозили на баги. Живую силу выгружали в узких посадках, где она пряталась под деревьями.

По этим штурмовикам успешно отработали подразделения 47 бригады.

Мощно погасили врага Bradley и артиллерия кассетными снарядами под корректировкой разведроты. Поделиться