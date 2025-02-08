ЗСУ відбили масований штурм армії РФ та військових КНДР на Курщині — відео

Українські військові увечері 8 лютого розповіли, що російські війська разом із північнокорейськими солдатами знову пішли в штурм на Курщині. Нашим воїнам вдалося зупинити масовану атаку на цьому напрямку.

Бійці 47-ої бригади "Маґура" відбили масований штурм на Курщині

У ЗСУ кажуть, що окупанти змінили свою тактику. Росія кинула на штурм піхоту кількома групами.

Військові, які наразі діють на Курщині, розповіли, що противник раніше наступав переважно із застосуванням техніки. А цього разу російське командування кинуло на штурм піхоту.

Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин.

Окупанти йшли полями та відкритими ділянками, частину із них підвозили на багі. Живу силу вивантажували у вузьких посадках, де вона ховалася під деревами.

По цих штурмовиках успішно відпрацювали підрозділи 47 бригади.

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