ЗСУ відбили масований штурм армії РФ та військових КНДР на Курщині — відео

Українські військові увечері 8 лютого розповіли, що російські війська разом із північнокорейськими солдатами знову пішли в штурм на Курщині. Нашим воїнам вдалося зупинити масовану атаку на цьому напрямку.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбили масований штурм російської та північнокорейської армій на Курщині, зупинивши атаку.
- Окупанти змінили тактику, використовуючи піхоту у масових атаках в кількох напрямках одночасно.
- Українські військові дієво протистояли ворогу, використовуючи Bradley та артилерію касетними снарядами для знищення ворожих сил.
Бійці 47-ої бригади "Маґура" відбили масований штурм на Курщині
У ЗСУ кажуть, що окупанти змінили свою тактику. Росія кинула на штурм піхоту кількома групами.
Військові, які наразі діють на Курщині, розповіли, що противник раніше наступав переважно із застосуванням техніки. А цього разу російське командування кинуло на штурм піхоту.
Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин.
Окупанти йшли полями та відкритими ділянками, частину із них підвозили на багі. Живу силу вивантажували у вузьких посадках, де вона ховалася під деревами.
По цих штурмовиках успішно відпрацювали підрозділи 47 бригади.
Загалом Росія втратила у цьому безуспішному штурмі щонайменше роту живої сили.
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