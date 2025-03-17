КНДР дерзко заявила о продлении ядерной программы на фоне заявления G7
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР дерзко заявила о продлении ядерной программы на фоне заявления G7

КНДР
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Источник:  Yonhap

Северная Корея подвергла критике совместное заявление министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) с призывом отказаться от ядерного оружия. Официальный Пхеньян заявил о намерении лишь усиливать свои ядерные возможности.

Главные тезисы

  • Северная Корея не согласилась с требованием G7 об отказе от ядерного оружия, объявив о намерении усилить свои ядерные вооруженные силы.
  • Официальный Пхеньян считает заявление G7 угрозой мировому миру и продолжит развивать свою ядерную программу.
  • КНДР планирует как качественно, так и количественно увеличить свои ядерные возможности в ответ на внешнюю ядерную угрозу.

КНДР усиливает свои ядерные возможности

Так, КНДР 17 марта отреагировали на совместное заявление высших дипломатов государств развитой экономики после встречи в Ла-Мальбе (Канада) в прошлую пятницу, где главы МИД стран группы G7 призвали Северную Корею к денуклеаризации и осудили военную помощь России для поддержки войны против Украины.

Что именно указывалось в заявлении "Большой семерки":

  • 6. Мы осудили оказание России военной помощи Корейской Народно-Демократической Республике и Ирану, а также поставку компонентов двойного назначения Китаем, сыгравшего решающую роль в войне России и восстановлении ее вооруженных сил. Мы подтвердили наше намерение продолжать принимать меры против этих третьих стран...

  • 17. Мы требуем, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отказалась от всего своего ядерного оружия и всего другого оружия массового уничтожения, а также от своих программ баллистических ракет в соответствии со всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

В министерстве иностранных дел КНДР утверждают, что страна осуществляет свои "суверенные права".

Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA) также привело заявление внешнеполитического представительства страны с утверждением, что именно G7 сосредотачивается на "незаконном и злонамеренном распространении ядерного оружия" под предлогом обмена ядерным вооружением или обеспечения расширенного сдерживания.

G7, превратившаяся в ядерную преступную группу, серьезно угрожающую глобальному миру и безопасности, должна полностью отказаться от своих анахронических амбиций по поводу ядерной гегемонии, прежде чем говорить о чьей-то "денуклеаризации" и "демонтаже ядерного вооружения".

Также в Северной Корее заявили о намерении "постоянно обновлять и укреплять свои ядерные вооруженные силы как качественно, так и количественно в ответ на ядерную угрозу извне, как это предусмотрено ее конституцией и другими внутренними законами".

Ранее западные СМИ обнародовали спутниковые снимки, показывающие, что лидер КНДР Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольфовое поле.

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