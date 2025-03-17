КНДР дерзко заявила о продлении ядерной программы на фоне заявления G7

Северная Корея подвергла критике совместное заявление министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) с призывом отказаться от ядерного оружия. Официальный Пхеньян заявил о намерении лишь усиливать свои ядерные возможности.

КНДР усиливает свои ядерные возможности

Так, КНДР 17 марта отреагировали на совместное заявление высших дипломатов государств развитой экономики после встречи в Ла-Мальбе (Канада) в прошлую пятницу, где главы МИД стран группы G7 призвали Северную Корею к денуклеаризации и осудили военную помощь России для поддержки войны против Украины.

Что именно указывалось в заявлении "Большой семерки":

6. Мы осудили оказание России военной помощи Корейской Народно-Демократической Республике и Ирану, а также поставку компонентов двойного назначения Китаем, сыгравшего решающую роль в войне России и восстановлении ее вооруженных сил. Мы подтвердили наше намерение продолжать принимать меры против этих третьих стран...

17. Мы требуем, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отказалась от всего своего ядерного оружия и всего другого оружия массового уничтожения, а также от своих программ баллистических ракет в соответствии со всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

В министерстве иностранных дел КНДР утверждают, что страна осуществляет свои "суверенные права".

Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA) также привело заявление внешнеполитического представительства страны с утверждением, что именно G7 сосредотачивается на "незаконном и злонамеренном распространении ядерного оружия" под предлогом обмена ядерным вооружением или обеспечения расширенного сдерживания.

G7, превратившаяся в ядерную преступную группу, серьезно угрожающую глобальному миру и безопасности, должна полностью отказаться от своих анахронических амбиций по поводу ядерной гегемонии, прежде чем говорить о чьей-то "денуклеаризации" и "демонтаже ядерного вооружения".

Также в Северной Корее заявили о намерении "постоянно обновлять и укреплять свои ядерные вооруженные силы как качественно, так и количественно в ответ на ядерную угрозу извне, как это предусмотрено ее конституцией и другими внутренними законами".